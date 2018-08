Charles vidi Kate i Williama kao zvijezde i boji se da je u nevolji

Princ Charles nasljednik je britanske kraljevske krune, a ako je vjerovati knjizi “Prince of Wales, Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles” autora Toma Bowera, osjećao se ugrožen od obitelji Williamove supruge te izoliran od njihove djece Georgea i Charlotte.

Ljubomoran je bio i kad je bio u braku s pokojnom princezom Dianom. Kad su se 1981. vjenčali, ona je vrlo brzo osvojila simpatije svijeta i prilagodila se kraljevskom protokolarnom životu. Lady Elizabeth Anson, kraljičina rođakinja, rekla je za People: “Diana se pretvorila u jako elegantnu, privlačnu i dopadljivu mladu damu.

Kad su jednom bili u posjet Walesu, njezin suprug princ Charles je rekao: ‘Došli su vidjeti moju ženu, a ne mene’.” Ta ljubomora nastavila se i nakon vjenčanja njegova sina Williama.

Osim toga, smeta mu što vojvotkinja Kate Middleton radije Božić provodi kod svoje obitelji nego s ostalim članovima kraljevske obitelji i što su ona i William svoju obitelj smjestili kilometrima od Charlesove rezidencije kako bi imali privatnost.

Charles vidi Kate i Williama kao nove zvijezde i boji se da će biti u nevolji – navodi Bower.

>> Pogledajte video - Ovo su kandidatkinje za najseksi Hrvaticu