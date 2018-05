Nakon razvoda princeza Diana je prestala nositi Chanel i to zbog ovoga

Nakon razvoda od princa Charlesa princeza Diana više nikada nije nosila odjeću s potpisom Chanela, ti komadi se više nisu nalazili u njenom bogatom ormaru u kojem su se tada najviše isticali Christian Dior i Versace.

Nakon što je i službeno okončan njen brak s Charlesom, a on više nije od javnosti skrivao ljubavnicu Camillu, Diana više nije mogla nositi odjeću s logom Chanela, a dizajneru Jaysonu Brundsonu objasnila je i zašto ne želi više Chanel.

- Rekla mi je; Ne mogu nositi ništa sa slovom C, to je duplo C. Naime, za jedan humanitarni događaj u Australiji njenu Versace kreaciju upotpunio sam Chanel cipelama, a ona je odbila nositi ih. Kada sam je pitao zašto, odgovorila je da je slovo C samo podsjeća na Charlesa i Camillu. Bilo je sasvim jasno koliko ne podnosi ni Camillu ni Charlesa kad je slovo C toliko asocira na njih - rekao je nedavno dizajner, a prenosi časopis People.