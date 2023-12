Charles Pearce je nakon sudskog ročišta s Ellom Dvornik otkrio gdje će biti za blagdane

Prošlog tjedna Ella Dvornik i Charles Pearce pojavili su se na sudskom ročištu na sudu u Puli, a sada se Charles javio na Instagramu gdje je na Instagram storyju objavio fotografiju snimljenu u zrakoplovnoj luci te je najavio kako odlazi u London za Božić. - Božić zove. Vezan za London - napisao je Charles. Da se Ella i Charles razvode influencerica je potvrdila ovo ljeto, a saznalo se tada i kako je u Zemljišnim knjigama zabilježeno je da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik.

Par je na početku veze živio u Londonu, zatim su se preselili u Zagreb, vjenčali su se u Las Vegasu i dobili su dvije kćeri Balie i Lumi, s kojima su se prije dvije godine preselili u Bale jer je život u Istri više bio po guštu Charlesu. Tamo su kupili i kuću, a prošle godine Charles je sve više vremena provodio u rodnoj Engleskoj te je u tom razdoblju odlučio i zatvoriti za javnost svoj profil na Instagramu. Nedavno se pojavila i glasina kako je Charles opet zaljubljen te da je u vezi s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić, ali Sanda nam je tada otkrila kako su samo prijatelji.

- On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh - rekla nam je nedavno Sanda. Ellina mama Danijela nedavno je na svom Instagramu podijelila s obožavateljima svoja razmišljanja o braku te se osvrnula i na razvod svoje kćeri. Po njenom mišljenju ljudi nemaju pojma što ih čeka u braku, a mladi nemaju živaca za brak.

Izjavila je kako se ne bi opet udala, a naglasila je i kako je svojoj kćeri, Elli Dvornik, govorila da joj brak ne treba. - Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri, to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i tako se pokazalo. Ali što ćeš, ona zna da sam ja u pravu. Ipak, smatra da je bolje da se razvod dogodi prije nego kasnije, te da je Ella morala naučiti na teži način.

- Bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćer je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima. Kazala je i kako je Elli dugo trebalo da to sve psihički podnese, te da joj nije lako iako tvrdi da se ona i Charles ne svađaju.

VIDEO Bivša predsjednica u neobičnom izboru obuće: U centru Zagreba viđena u japankama