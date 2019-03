Cetinski ogorčen: 'Više neću na Porin! Nisam podoban i time se ponosim!'

U Rijeci ćemo ovog petka doznati dobitnike ovogodišnjeg Porina u 37 kategorija. Zvuči nevjerojatno, ali među nominiranima ove godine nema Tonyja Cetinskog, koji je lani izdao album "Kao u snu". Premda je Tony na tom albumu ponovno pokazao svoje glasovne mogućnosti, i premda je trenutno na regionalnoj turneji gdje puni dvorane, struka ga nije nagradila nominacijama. Tony se danas na Facebooku osvrnuo na činjenicu da nije nominiran, te najavio kako se više neće ni prijavljivati za Porin.

- Čestitke svima uz želje da se koji put sretnemo i na terenu , koncertima ili turnejama ! Svima želim da imaju tako vjernu publiku poput moje eto već 30 godina. Meni ne treba nakon uspjeha pjesama kod publike nikakva dodatna potvrda da bih znao da imam najbolji album do sada.

Foto: Facebook

Bio sam jedan od pozvanih izvođača na jubilarnom 25 Porinu u Splitu prošle godine ali zbog bolesti nisam mogao biti prisutan no izgleda da se to nekome nije svidjelo. Dok se neke stvari u diskografiji ne promijene svoje buduće albume i djela neću davati na glasanje za nominacije jer nema smisla boriti se protiv vjetrenjača i nekih glazbenih lobija koji nemaju veze sa realnošću. Neki su spremni sve oprostiti ali uspjeh nikako. Jednostavnije rečeno , nisam podoban i time se ponosim ! #samoljubav turneja ide sjajno i to mi je jedino važno. Širiti ljubav i činiti dobro je moja jedina svrha ! Nitko i ništa me u tome ne može spriječiti ! Tko se u tome pronađe dobrodošao je u naš mali Svijet ljepote življenja - napisao je Tony.