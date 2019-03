Cetinski progovorio o nesreći: 'Teško mi je, ali sinkopama se ja ne služim'

Nepunih tjedan dana nakon što je na Općinskom sudu u Pazinu potvrđena optužnica protiv Tonyja Cetinskog pjevač je progovorio o tragičnoj nesreći sa smrtnom posljedicom. - Teško mi je, od toga pobjeći ne mogu. Svaki dan moram sad s time živjeti- kazao je Cetinski za 24 sata.

Pjevaču se na teret stavlja prometna nesreća iz 2017. godine u kojoj je život izgubio 62-godišnji Ibrahim Kevljanin. - Što se tiče optužnice i našeg pravosuđa, sve će se vidjeti u samom procesu koliko uistinu jesu ili nisu na strani činjenica i istine. Kao što sam rekao, kako sud odluči - tako će biti. Ako se ustanovi da sam kriv, za svoju ću krivicu i odgovarati - rekao nam je Cetinski dodavši kako se pomirio sa svim eventualnim ishodima jer za njega nakon tog kobnog dana više ništa nije isto.

- To je trauma koju ću nositi u sebi do kraja života i situacija koju često sanjam i iz koje se ne mogu izvući, no nimalo se ne može mjeriti s tragedijom obitelji i prijatelja Ibrahima Kevljanina - ističe Toni.

Govoreći o uzrocima nesreće osvrnuo se pjevač i na sinkopu za koju kaže da ju koristi samo kada je riječ o glazbi. - Sinkopama se ja kao glazbenik služim jedino u glazbenom smislu. U ovakvim ozbiljnim stvarima potpuno sam odgovorna osoba i to za mene nije pozornica i zabava. To je život, to je stvarnost i puno mi je važnije stanje moje duše nego društvenog statusa ili težina kazne - zaključio je Cetinski kojem ako se dokaže krivnja prema odredbama Kaznenog zakona prijeti od jedne do osam godina zatvora.

