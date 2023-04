Caitlyn Jenner objavila tužne vijesti, izgubila je važnu osobu u svom životu: 'Slomljena sam'

Caitlyn Jenner (73) koju smo upoznali kao očuha slavnih sestara Kardashian te otac sestara Jenner, Kendall i Kylie, danas izgleda potpuno drukčije i napokon živi svoj život kakvog želi. No, ovih dana svijet joj je zavijen u crno jer joj je preminula majka, Esther Jenner u dobi od 96 godina.

"Slomljenog srca objavljujem da je moja mama mirno preminula jučer ujutro. Gubitak majke je jedinstven jer je ona jedina osoba koja me voljela cijeli život. Neizmjerno će mi nedostajati. Nekoliko tjedana dijelilo ju je od 97. godine, ali proživjela je pun život. Volim te mama", napisala je Caitlyn uz fotografije majke koje su nastale tijekom godina.

Obožavatelji su prvi put upoznali Esther u epizodi "Keeping Up with the Kardashians" iz 2013. godine, a pojavila se i na Caitlyninom E! show "I Am Cait". Nakon što se razvela od Caitlyninog oca, Williama Jennera 2000. godine, Esther se udala za trećeg supruga Franka Averyja. Imala je četvero djece: Caitlyn, Pam, Lisu i Burta, koji je poginuo u prometnoj nesreći 1976. godine.

Esther je javno izrazila svoju podršku Caitlyn nakon što je 2015. promijenila spol.

"Potrebno je toliko hrabrosti za ono što ona radi. Kad sam prvi put vidjela Caitlyn, sve što sam htjela učiniti bilo je da je snažno zagrlim. Sretna je. To je jedino što je važno", rekla je za Esther u lipnju 2016.

Caitlyn Jenner ima 73 godina, a javnost je zna kao osvajačicu olimpijske zlatne medalje, a kasnije i kao televizijsku ličnost. U travnju 2015. godine izjasnila se kao transrodna osoba, a već u srpnju obznanila je i promjenu imena. U siječnju 2017. godine Caitlyn je imala i prvu operaciju.

