Mrle i Prlja prije odlaska u Liverpool otkrivaju nam sve o nastupu: 'ŠČ je postao pokret!'

Za nešto više od dva tjedna grupa Let 3 nastupit će u prvom polufinalu Eurovizije u Liverpoolu s pjesmom "Mama ŠČ!". Prije polufinala Letovci su nastupili na predeurovizijskim zabavama u Tel Avivu, Varšavi, Madridu i Londonu.

- Fascinantno je kako su nas dočekali na tim zabavama. Očigledno je da je naša pjesma interncionalna, ljudi su lako naučili tekst, nije to komplicirano. Fanovi Eurovizije lako su naučili tekst naše pjesme, i čim smo se pojavili na crvenom tepihu počeli su pjevati. Pojavio se i moj dvojnik, svaka mu čast. Došao mi je redar i rekao da bi se čovjek htio upoznati sa mnom i da izgleda kao ja. Stvarno si je dao truda, mislio sam da se gledam u ogledalo. Mislim da živi u Engleskoj i podrijetlom je Hrvat jer priča hrvatski, ali lošije, s naglaskom. Kad sam se vraćao nazad morao sam objašnjavati redaru da sam ja pravi Prlja, a ne dvojnik - ispričao nam je Zoran Prodanović Prlja i dodao kako je istina da su u cijelu priču ušli da naprave šušur, ali sve je premašilo njihova očekivanja.

- ŠČ je postao pokret, nevjerojatno je kakvu su na podršku ljudi dali. Stranci snimaju obradu pjesme, ljudi masovno nose naše majice. Moram priznati da je to sve prevazišlo naša očekivanja - kazao je Prlja.

- Evo nedavno mi je jedan prijatelj bio u Poljskoj i kad se vratio kaže da su mu tamo svi govorili ŠČ, da znaju pjesmu. Kod njih se to najbolje uhvatilo jer imaju najviše riječi na ŠČ - kaže Mrle.

- Englezima je bio problem reći ŠČ. Učili smo ih da probaju reći Sheffield i Churchill, ali u jednoj riječi. Kad se potrude, uspiju- smije se Prlja.

Letovcima je najbitnije i da imaju podršku obitelji. Mrlina kći Eva veliki je fan Eurovizije, a basistu Leta 3 drago je da će njegova mezimica moći vidjeti uživo kako izgleda to natjecanje.

- Kaže da se njoj Slovenci najviše sviđaju, zgodni su joj dečki. Dobre su joj i Čehinje. Dosad sam svake godine radi nje gledao to natjecanje, a sada ide sa mnom u Liverpool. To mi je najvažnije - kazao je Mrle. Članovi Leta 3 na predurovizijskim zabavama družili su se s ostalim natjecateljima, a najbolje se slažu sa slovenskom grupom Joker Out.

- Super su te zabave, kao da smo na jednoj velikoj ekskurziji. Ima jako nadarene djece, Slovenci su super, Irci su dragi, Moldavci također. Super nam je i Luka iz Srbije koji nas je pohvalio u jednom intervjuu da ga uvijek pitamo kako je, je li jeo nešto - veli Prlja, a Mrle je dodao kako je konkurencija u njihovom polufinalu puno veća nego u drugom.

- Stavili su nas među najveće favorite. Uz nas su tu i Srbija, ali i svi Skandinavci - Norveška, Finska i Švedska, koja je prvi favorit natjecanja. Bit će jako teško ući u finale. naravno da nam je drago da su nas ljudi odabrali i da ćemo se potruditi, premda ja ne volim natjecanja u glazbi. Da smo u drugom polufinalu mislim da bi tamo bili prvi, a ovako ćemo se morati dobro potruditi da uđemo među 10 - ističe Mrle.

Let 3 u Liverpool putuje na zlatnom traktoru teleportacijom. Polazak je 24. travnja s kastavske Crekvine, a po planu puta trebali bi stati i u Ukrajini, točnije Mariupolju i Kijevu.

- Kada smo ukucali put, portal za teleportaciju je izbacio ta mjesta, i to je nešto na što ne možemo utjecati. Svugdje gdje stanemo prenosit ćemo poruke mira i ljubavi - veli Mrle.

U Liverpool dolaze krajem mjeseca i tamo ih očekuje dosta zbivanja, ali i još dva mini nastupa. Vesele se odlasku u mitski grad. Nakon povratka prvi koncert imat će u Beogradu, a nakon toga slijede nastupi u Ljubljani, Baški, Čapljini i nizu drugih mjesta.

Najveći koncert očekuje ih na zagrebačkoj Šalati 2. rujna. Nadamo se da će nakon toga uslijediti i brojni koncerti po inozemstvu zahvaljujući uspjehu na Euroviziji.

- Još uvijek ne znamo kako će izgledati nastup u Liverpoolu. Ono na što moramo obratiti pozornost je da je pozornica tamo puno veća.

VIDEO Mrle i Prlja iz Let 3 prije odlaska u Liverpool otkrivaju sve detalje nastupa na Euroviziji: 'ŠČ je postao pokret!'