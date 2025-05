Brojni zadaci nisu pomogli Irmi i Marku da se zbliže: 'Nije mu bilo lako gledati me u oči'

Nakon jutra koje su Silvija i Hrvoje proveli vježbajući, a Irma i Marko u još jednom razgovoru o stanju njihovog odnosa tijekom kojeg je Marko čak priznao da više nije siguran ni smatra li Irmu prijateljicom, ova dva para dobila su pismo od eksperata, koji su od njih zatražili da jedni drugima daju po pet nadimaka koji baš toj osobi pristaju. „Mislim da se Hrvoje i ja sad već dovoljno znamo da bi mu mogla smisliti nadimak, tako da sam te nadimke smišljala iz nekog osjećaja prema njemu“, rekla je Silvija, koja je Hrvoju dala nadimke Pospanko, Srećo, Muž i Gospodin Lindić. Ovaj posljednji nije se baš svidio Hrvoju, koji smatra da nadimak treba biti kratak i od milja. Marko je Irmu prozvao Sova, Stijena, Maca, Mislilac i Praćka, a Irma Marka Dragi, Markec, Mrki, Mužek i Brzi.

Dok su Silvija i Hrvoje i Irma i Marko smišljali nadimke, Igor je odlučio odvesti Doris na karting. „Jako sam uzbuđena kad me muškarac vodi na dejt i jako volim spojeve, pogotovo kad je nešto uzbudljivo“, zadovoljno je komentirala Doris. „Doris je natjecateljskog duha, vidi se da ima u sebi taj žar borbeni“, rekao je njen suprug, a ona je priznala kako misli da se Igor u nju tijekom vožnje namjerno zabijao. Nakon vožnje išli su na burgere pa je Doris rekla: „Danas su nam burgeri romantika, ali hvala ti što si me nahranio, to meni stvarno je romantika.“ „Ja očekujem od tebe sad neku inicijativu i baš me zanima koliko me poznaješ sad nakon mjesec dana i što ćeš smisliti“, rekao je Igor svojoj supruzi i dodao kako ne može on uvijek sve inicirati, a priznao je i da on ne vidi baš da Doris cijeni njegove geste i ono što se on trudi za nju sve napraviti.

Irmi i Marku i Silviji i Hrvoju te Doris i Igoru stiglo je još jedno pismo stručnjaka, koji su ih ovaj put tražili da smisle pet zavodničkih izjava, to jest pet rečenica koje bi njima pomogle da stvore seksualnu atmosferu, a zatim ih uvježbaju i izvedu za svoje partnere. Eksperti su napomenuli kandidatima da izazov shvate kao glumački zadatak u kojem je njihova uloga zavesti partnera. „Danas kao da sam na kontrolnom ispitu, samo rješavam zadatak za zadatkom, više ni sam ne znam koju ću ocjenu dobiti“, našalio se Marko.

„Privlači me ona i to sve, ali ne znam, ne mogu izmišljat, ja nisam od riječi, ja sam od djela“, rekao je Igor koji nije želio sudjelovati u zadatku isključivo kako bi zadovoljio formu, a nije osjećao inspiraciju pa nije znao što napisati. Silvija i Hrvoje i Irma i Marko sudjelovali su, ali uglavnom su se šalili i nisu zapravo otkrivali puno u vježbi, osim Silvije koja je odlučila zadatku pristupiti barem djelomično ozbiljno. Marko je priznao kako se nije mogao uživjeti u zadatak: „Kako ja nju ne gledam u tom nekom seksualnom smislu, pristupio sam zadatku kao šali i mislim da se moglo primijetiti da se nisam baš najbolje snašao“, rekao je.

Jeannette i Simon za to su vrijeme uživali na tečaju plesa, naučili osnovne korake salse i odlično se zabavili, posebno Jeannette, koja jako voli plesati. Nedugo zatim Silvija i Hrvoje i Irma i Marko dobili su još jedan zadatak - pet minuta se u tišini gledati u oči i držati se za ruke. „Najdužih pet minuta u mom životu, ovo nije intima, ovo je trening“, najavio je Hrvoje prije početka.

„Kad se zagledaš nekome u oči onda vidiš neko njihovo dublje stanje koje ne izlazi kroz riječi i pokrete. Čini mi se kao da mu nije bilo lako gledati me u oči, a sad zašto, ne znam, valjda nemir“, rekla je Irma, a Marko smatrao kako je Irma ovaj zadatak shvatila dublje i ozbiljnije od njega te da ona njega gleda na drugačiji način nego on nju. Silvija je Hrvoju priznala kako je osjetila nešto pa joj je on u svom stilu odgovorio: „Ajde, bar netko“, pa kasnije dodao: „Ne znam što je taj zadatak trebao u meni pobuditi, ali da mi je intimno, nije, da budem iskren.“

Irmu je rastužilo što su ona i Marko prekinuli zadatak i što se ne zna povezati s njim. „S vremenom se gasi moja želja za napretkom u ovom odnosu pa samim time moramo se tako i postaviti, a ne svaki zadatak gledati tako strastveno i tako duboko kad ta želja zapravo ne tinja“, zaključio je Marko. Za kraj dana Doris i Igor, Irma i Marko, Silvija i Hrvoje te Kristina došli su na sat joge u parovima, ali kako je Franjo bio bolestan, Kristina je došla sama. Sat joge održao im je Marko, bivši kandidat 'Braka na prvu' koji je sudjelovao u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta. On je početak sata odradio u paru s Kristinom, koja je bila sama. „Dobro je bilo za istezanje, ja sam više za jače aktivnosti“, rekao je Hrvoje, a slično su mislile i Kristina i Doris.

Jednu od vježbi Kristina je odlučila isprobati s Markom pa je Marko zaključio kako joj je možda i dobro došlo što nije bilo Franje jer joj je to omogućilo da vježba s njim. „S obzirom na cijelu situaciju s Irmom, nekako sam i gledao u principu da odradim to što imam i da eventualno odvježbam nešto i s Kristinom. Ona je generalno super žena, na mjestu je, dobro izgleda, drži do sebe. Meni je Kristina bila prva na popisu kad sam ocjenjivao, mimo Irme. Ima taj seksepil i ona bi eventualno mogla biti djevojka s kojom bi mogao probati biti u braku“, priznao je Marko. Nakon vježbanja za sam kraj, parovi su se međusobno izmasirali kako i se u potpunosti opustili. Ne propustite pogledati nove sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.