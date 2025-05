Maida iz 'Gospodina Savršenog' šest je godina čekala ovo: Živjet ću s ogledalom u ruci narednih dana

Maida iz "Gospodina Savršenog" objavila je video na Instagramu u kojem je pokazala veliku promjenu koju je čekala šest godina. - Danas skidam aparatić! Prošla sam kroz bodlje za jezik, gumice za zagriz i sve moguće dodatke samo da rezultat bude spot on.

Moja zubarica mi je čak rekla da sam najuporniji pacijent kojeg je imala – i stvarno sam svaki put davala sve od sebe jer sam željela osmijeh iz snova.I evo ga, savršen vibe! Živjet ću s ogledalom u ruci narednih dana - napisala je na Instagramu Maida iz "Gospodina Savršenog" i objavila je video u kojem je pokazala svoj novi osmijeh. U videu je ispričala kako je aparatić nosila šest godina, a novi Maidin izgled bez aparatića je oduševio njezina pratitelje koji su izrazili i divljenje za njezinu upornost.

- Ja samo razmišljam kakav čvrst karakter je ova žena. Nositi aparatić 6 godina jaooo. Vrijedilo je svake muke. Mislila sam da ne može ljepše. Sada si još ljepšaaaaaaa. Svaka čast. Ja sam nosila 3,5 godine pa sam mislila da je to predugo. Predivna si. A sad ne skidaj osmijeh sa lica. Pa koliko si predivna, najljepša na svijetu! Preslatka si - poručili su joj pratitelji na Instagramu. Maida je u nedavno završenoj sezoni "Gospodina Savršenog" osvojila Miloša, ali taj ljubavni odnos nije potrajao. Maida je priznala kako se zaljubila iskreno u Miloša, ali nakon završetka snimanja stvari su se zakomplicirale. "Za mene je sve to završena priča – nastavila sam sa svojim životom. Ne smatram se žrtvom, ali smeta mi kada drugi ispadaju žrtve mojih postupaka. Želim da se stvari razjasne. Imali ste dva mjeseca da me upoznate kao osobu – ne vrijeđam, ne volim konflikte i trudim se izbjegavati ih kad god mogu", objasnila je nedavno na Instagramu svoju situaciju s Milošem.

Maida je otkrila da je tijekom snimanja emisije imala poteškoća u izražavanju emocija prema Milošu, posebice zbog nedostatka romantične povezanosti sa Šimom. Priznala je da se iskreno zaljubila, ali su se nakon završetka snimanja pojavile komplikacije. Opisala je situaciju nakon finala: "Nakon finala smo dali izjave, željela sam se radovati, ali Miloš je bio kao da se ništa nije dogodilo. Vidjela sam da se nešto dogodilo i okrenula sam na zezanciju i pitala sam ga: 'Što, jesi li se to već pokajao što si mene odabrao?'. A on mi je rekao: 'Pa da, znaš, meni je jako teško što sam Barbaru razočarao, što je nisam odabrao'". Maida je primijetila da je nakon toga između njih vladala neobična atmosfera.

