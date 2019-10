Brojne zvijezde na stupu srama! U Buckinghamskoj palači pušili u toaletu i krali wc-papir

Bez obzira na to jesu li u Buckinghamskoj palači krali role toaletnog papira ili su ondje koristili narkotike, brojne slavne osobe ostale su u lošem sjećanju domaćinima slavnoga kraljevskog zdanja.

Glumica Olivia Colman u Netflixovoj seriji "The Crown" glumila je britansku kraljicu, što podrazumijeva poznavanje osnovnih pravila protokola i lijepog ponašanja, no dok je promovirala seriju, u intervjuu za Sunday Times priznala je da je njezin suprug za posjeta palači ukrao jedan predmet koji je odlučio ponijeti kao suvenir.

Buckinghamska palača nije reagirala na izjavu, piše BBC. Njezina je glasnogovornica otkrila da palaču godišnje posjeti oko 50.000 ljudi. "Kad bi svatko uzeo po jedan predmet za uspomenu, ondje ih ne bi ostalo tako puno", rekla je.

Tko su najpoznatiji prijestupnici?

Članovi Beatlesa

John Lennon je svojedobno priznao da su članovi benda 1965. godine pušili kanabis u toaletu palače prije nego što su im uručena odlikovanja. No kasnije je George Harrison zanijekao tvrdnju, pojasnivši da su u toaletu zapalili obične cigarete jer su bili vrlo nervozni i napeti.

Foto: REUTERS

Robbie Williams

Poznati pjevač priznao je da je pušio kanabis u Buckinghamskoj palači, ali je zanijekao da mu je ondje jednom pozlilo, zbog čega je povraćao.

"Jesam li povraćao u Buckinghamskoj palači? Ne. Samo sam popušio džoint", rekao je Williams prije dvije godine za The Sun. List je svojedobno pisao da se incident dogodio 2012. godine.

Foto: Reuters/Pixsell

Stephen Fry

Buckinghamska palača samo je jedno od poznatih mjesta na kojima je ovaj komičar i pisac, prijatelj princa od Walesa, konzumirao kokain.

U svojim memoarima koji su izašli pod nazivom "More Fool Me", Fry piše da je narkotike 'šmrkao' i u Domu lordova, u Donjem domu britanskog parlamenta, ali i u BBC-jevu tv centru.

"Može se kazati da sam narušio ugled divnih palača i posjeda što ih koristi slavni establišment", napisao je poznati cinik, Fry.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Olivia Colman

Britanska oskarovka za Sunday Times je kazala da je za vrijeme jedne dobrotvorne večere u palači njezin suprug ukrao rolu toaletnog papira kako bi imao dokaz da su doista ondje boravili.

Iz intervjua nije razvidno je li i Colman bila sudionica ovoga 'zločina'.

Foto: REUTERS

Piers Morgan

Poznati televizijski voditelj smatra se serijskim prijestupnikom kada su posrijedi njegovi posjeti domovima bogatih i slavnih.

Jednom je prigodom priznao da kod kuće ima čitavu kolekciju toalet papira koji je ukrao iz domova slavnih ličnosti. Jedna od njih je i crna rola papira s monogramom iz toaleta Simona Cowella, nakon čega je bilo logično da se 'dočepa' i suvenira iz doma britanske kraljice.

No, kako sam priznaje, hrabrosti za prikupljanje suvenira nestalo mu kada je 2011. godine na red došla uspomena iz Bijele kuće, u vrijeme dok je predsjednik SAD-a bio Barack Obama. "Uplašio sam se da ću završiti u zatvoru", rekao je 2011. u intervjuu za Mail on Sunday.

Foto: Francesco Guidicini/NI Syndication/PIXSELL

Emma Bunton

Nekadašnja članica grupe Spice Girls je u emisiji Celebrity Juice (ITV2) rekla da je iz Buckinghamske palače za uspomenu odnijela znak s vrata toaleta, kad je na poziv kraljice nastupala u palači. Radilo se o koncertu održanom u povodu Zlatnog jubileja 2002. godine.

Foto: reuters

Denise Van Outen

Britanska tv-voditeljica ispričala se, priznavši da je "posudila" pepeljaru i držač kutije za maramice prije 21 godinu. Gledateljma jutarnjeg programa Kanala 4 objasnila je da je to napravila iz čiste zabave. Kasnije je oba 'posuđena' predmeta poslala natrag uz poklon, plišanu devu, kao znak isprike.

"Ispričavam se, Vaše Veličanstvo, nisam kanila izazivati probleme", navodno je napisala Van Outen u poruci.

Foto: IPA/PIXSELL

Što na sve kaže palača?

Bivši kraljičin glasnogovornik za medije, Dickie Arbiter kaže da su pošteni posjetitelji uvijek dobrodošli u Buckinghamskoj palači. Riječ je o onima koji dođu u posjet, a da pritom ništa ne ukradu.

"To je prilično neshvatljivo. Naime, na toaletnom papiru ne piše da je iz Buckinghamske palače. Riječ je o običnom papiru, kao i svakom drugom". No pita se i je li iz palače 1998. uistinu odnesena pepeljara, s obzirom na to da je u njoj već tada pušenje bilo zabranjeno. Arbiter kaže i da lovci na suvenire imaju vrlo rijetko prigodu ukrasti neki predmet.

Na priboru za jelo nema oznaka palače, a posjetitelji umjesto tanjura kanapee konzumiraju uz pomoć salveta. Smatra da ovakvim izjavama poznate osobe zapravo žele povećati vlastiti publicitet.

"Ne nose sa sobom ništa vrijedno. To čine samo da bi mogli reći - uzeo sam nešto iz Buckinghamske palače. Pa molim vas, otiđite u trgovinu i ondje kupite veliki paket s rolama toaletnog papira", poručio im je Arbiter.