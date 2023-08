Britney Spears objavila video i oglasila se o razvodu: 'Malo sam šokirana'

Nedugo nakon što se američkim medijima proširila vijest da se razvodi pjevačica Britney Spears (41) i to nakon samo 14 mjeseci braka, oglasio se i njezin uskoro bivši suprug Sam Asghari (29), a sada i sama pjevačica.

Na svom Instagram profilu objavila je jedan od mnogih videa na kojemu slobodno pleše, a uz njega je napisala i objavu u kojoj se osvrnula na njezin odnos sa uskoro bivšim suprugom.

- Kao što svi znaju, Sam i ja više nismo zajedno. Šest godina je dugo vremena za odnos s nekim tako da sam malo šokirana, ali.. Neću ovdje objašnjavati zašto jer, iskreno, to se nikog ne tiče! Ali, nisam više mogla trpiti bol iskreno. Na neki telepatski način primam toliko poruka koje mi rastopaju srce, od prijatelja, i zahvaljujem vam na tome! Pravim se snažna predugo i moj Instagram se može činiti savršenim, ali je daleko od realnosti i mislim da to svi znamo. Voljela bih pokazati svoje emocije i suze, kako se zbilja osjećam, ali iz nekog razloga sam uvijek morala skrivati svoje slabosti. Ako nisam bila očev snažni vojnik, bila bih poslana na mjesta gdje bi me doktori trebali popravljati. Ali tada sam najviše trebala obitelj. Trebali bi se voljeti bezuvjetno, a ne pod uvjetima! Tako da ću biti najsnažnija što mogu i dat ću sve od sebe! I zapravo mi ide poprilično dobro. Bilo kako bilo, želim vam dobar dan i ne zaboravite se smijati! - napisala je pjevačica u svojoj najnovijoj objavi na kojoj je isključila komentare.

Podsjetimo, njezin partner Sam o svemu se oglasio na svom Instagram Storyju. Model, glumac i fitness trener, koji je i bio inicijator razvoda, potvrdio je glasine o njihovom bračnom brodolomu.

"Nakon šest godina ljubavi i predanosti jedno drugome moja supruga i ja smo odlučili završiti naše zajedničko putovanje. Držat ćemo se ljubavi i poštovanja koje imamo jedno prema drugom i želim joj sve najbolje. Sr*** se događaju", napisao je Asghari u objavi na Instagram priči.

"Zvuči suludo da tražim za privatnost tako da ću samo sve zamoliti, uključujući i medije, da budu ljubazni i pažljivi", dodao je na kraju ne otkrivajući razloge koji su doveli do pokretanja brakorazvodne parnice.

Izvori bliski paru za TMZ ranije su izjavili da se prije otprilike tjedan dana Sam suočio s Britney zbog glasina da ga je prevarila. Nije poznato jesu li glasine točne, ali je Sam u njih povjerovao i jako su se posvađali. Sve je navodno dovelo i do toga da se Sam iselio iz zajedničkog doma te trenutno živi u svom stanu. Isti medij naveo je da Sam već predao papire za razvod, a kao razlog je naveo "nepomirljive razlike". Kao datum prekida naveo je 28. srpanj. Njegov odvjetnik Neal Hersh dao je naslutiti da će Sam pokušati osporiti predbračni ugovor koji su on i Britney potpisali. Ugovor ide u korist pjevačice, a u njemu stoji da sva imovina koju je stekla prije braka ostaje njena.

Sam i Britney vjenčali su se u lipnju 2022. godine u Los Angelesu.Njezina obitelj vjenčanju nije prisustvovala, ali među 60-tak uzvanika bili su Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore i Selena Gomez. Britney je nosila vjenčanicu poznate dizajnerice Donatelle Versace, koja je također bila jedna od gostiju na svadbi.

