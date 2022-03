Britney Spears najavila osvetu: 'Bila sam posramljena, neću stati dok se nešto ne učini onima koji su mi naudili'

Pjevačica Britney Spears (40) na svom je Instagram profilu ponovno progovorila o 13 teških godina koje je provela pod skrbništvom oca Jamieja Spearsa, a sada je otkrila kako će se boriti za pravdu i poručila je svima da se bore za svoj život jer nisu sami.

-U svijetu u kojem je u redu zaključati svoju kćer i natjerati je da radi 7 dana u tjednu, po 10 sati dnevno bez slobodnog dana. Nisam imala pravo na privatne kupke, gledali su me kad sam se presvlačila, drogirali su me, nisam smjela govoriti. Morala sam stalno biti dostupna doktorima i dolaziti svaki dan po 10 sati, a ako nisam došla na vrijeme morala sam ostati duže, nikad mi nisu rekli kada mogu otići. Na spavanje sam morala u 21:00 sat svake večeri, a svaki su mi tjedan vadili skoro četiri litre krvi. Ovo sve mi se događalo puna četiri mjeseca tokom 13-godišnjeg skrbništva. Dala sam sve od sebe i radila, da bih na kraju bila odbačena. Svojoj obitelji nisam značila ništa, bila sam im marioneta koja je morala neprestano raditi i glumiti na pozornici da je sve u redu.

Najgore od svega je činjenica što je to bilo prihvaćeno u javnosti, od publike koju sam najviše voljela.

Mislim da je vrijeme da nakon 13 godina odem na odmor jer nitko nikad ne bi trebao biti tretiran kao ja. Bila sam demoralizirana i posramljena. Nitko ne bi trebao proživjeti to što sam proživjela ja. Razlog zašto ovo govorim je taj što je okončanje skrbništva velika stvar, ali hajde... To je to??? Svi su se izvukli!!! U šoku sam, da su vam četiri mjeseca neprestano prijetili i vi biste bili uznemireni. Nisam gotova, želim pravdu i neću stati dok se nešto ne učini onima koji su mi naudili jer sam jako povrijeđena. Ovo je poruka svima koji se boje za svoj život. Niste sami- napisala je pjevačica na Instagramu, a ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i uputili joj poruke podrške.

"Pravda za Britney", "Ti si jako snažna", "Nadamo se da će pravda pobijediti", "Šaljemo ti zagrljaje", "Volimo te Britney", "Mi smo uz tebe kraljice", samo su neki od komentara, a dio pratitelja su zbunile fotografije koje je pjevačica objavila. Naime, na jednoj se nalazi Sikstinska kapela, dok se na drugima nalazi karta Australije i židovska Davidova zvijezda. Dio pratitelja smatra kako se radi o lokacijama koje bi pjevačica htjela posjetiti u budućnosti, dok drugi smatraju kako iza ove objave postoji puno dublja poruka.

Nedavno je objavljeno kako je Britney odlučila ispričati svoju životnu priču u memoarima. Pjevačica će govoriti o događajima iz svog profesionalnog i privatnog života te otkriti mnoge zanimljive detalje. Izdavačka kuća s kojom je pjevačica navodno potpisala ugovor je Simon i Schuster, a radi se o dogovoru vrijednom čak 15 milijuna dolara, no iz izdavačke kuće još nisu potvrdili nagađanja.

Podsjetimo, Britney je sudskim putem izborila prekid skrbništva koje je vodio njezin otac dugih 13 godina. Njezino svjedočenje mnoge je iznenadilo i zgrozilo, a o tome su snimljeni i filmovi, no Britney smatra da je priča izvučena iz konteksta.

