bravo! KIDS je u potpunosti posvećen i prilagođen program djeci edukativnog i zabavnog karaktera

Početkom srpnja u Hrvatskoj je pokrenut prvi radio za djecu - bravo! KIDS. Uz edukativni i zabavni sadržaj, za dobro raspoloženje zadužene su najljepše dječje pjesmice, od onih koje su slušali roditelji mališana, pa čak i djedovi i bake kada su bili mali. Prve reakcije mališana su odlične, a o radiju i planovima za budućnost više nam je rekao Katijan Knok, direktor bravo! radija.

Kako ste došli na ideju za pokretanjem bravo! KIDS?

bravo! radio je lider na tržištu radija. Poput svog prethodnika koji je tržištu nudio mnoge inovativne projekte i po tome postao prepoznatljiv, istim smjerom nastavili smo i s novim brandom bravo!. Nakon prvog chat GPT voditelja u bravo! eteru pod imenom Josip, velikog društveno odgovornog projekta 'Who runs the world - kids', prošli tjedan predstavili smo novi proizvod - prvi radio za djecu u Hrvatskoj bravo! KIDS. U svojim promišljanjima i strateškim odlukama koje donosimo, uvijek nam je u prvom planu slušatelj. Tako je bilo i ovaj put. Generalni target bravo! radija su slušatelji od 15 do 55 godina, međutim kada govorimo o core target slušatelju kojem se primarno obraćamo u temama koje obrađujemo, radi se o obitelji, majci i ocu starosti oko 35 godina sa djecom predškolske dobi, zbog čega smo o ovom tipu radija počeli intenzivno razmišljati prije 3-4 godine. Kao komercijalni medij, koji svoje prihode ostvaruje isključivo od usluga oglašavanja, tržištu se uvijek trudimo ponuditi nešto novo, pa je odluka o pokretanju radija za djecu koji u hrvatskom radijskom eteru do sada nije postojao, ustvari bila jednostavna. Prema istraživanju U.S. Census Bureau na temu "Kidfluence: How kids influence buying behavior", 60 posto djece danas zna obiteljski budžet, čak tri od četiri roditelja kažu da djeca presuđuju o tome što će kupiti, a prosječno dijete u dućanu ima čak 15 zahtjeva za kupnju. bravo! KIDS brine, i zato smo odlučili pokrenuti radio s edukativnim i zabavnim sadržajem, koji je od 3. srpnja postao dostupan svim mališanima putem web stranice i aplikacije bravo!

Kakva je programska koncepcija radija bravo! KIDS?

bravo! KIDS je u potpunosti posvećen i prilagođen program djeci edukativnog i zabavnog karaktera. Cilj nam je stvoriti rutinu ili barem utjecati na stvaranje rutine koja je našim mališanima itekako potrebna. Dva su glavna lika koja nam u tome pomažu. To su pužić Brrrzi i bravo! teta. Pužić Brrrzi je razigran, znatiželjan, pomalo svojeglav, obožava se baviti onim što voli, a mrzi ono što mu je dosadno, otprilike baš kao i naša djeca. Kako "zabušavanje" ne bi postala rutina, pojavljuje se bravo! teta koja navodi pužića na ispravan put, ali pritom je uvijek zabavna i mudra, ali i obožavana od pužića, baš kao i tete naše djece. Naime, uz "Pjesmice s kojima rastem", kako glasi glazbeni slogan radija, svako jutro u 6:30 sati pužić Brrrzi budi djecu, podsjeća ih na jutarnju higijenu, doručak i razgibavanje, dok u 7:00 sati stiže bravo! teta, koja čita priču za dobro jutro, i prati djecu u vrtić uz dobro poznatu pjesmu "Što se u vrtiću radi". Želimo stvoriti i rutinu ranijeg odlaska na spavanje, a znamo da sa tim većina roditelja vodi velike borbe. U 19:30 sati se u program uključuje bravo! teta koja podsjeća da je vrijeme da se djeca, a i pužić Brrrzi krenu spremati za spavanje. U sljedećih pola sata vrijeme je da se spreme za krevet, a u 20:00 sati javlja se bravo! teta sa pričom za laku noć. U skladu s njihovim raspoloženjem u djelu dana u kojem se bravo! KIDS sluša, prilagodili smo i glazbu, pa se tako nakon priče za laku noć, pjesmice mijenjaju, postaju laganije i prilagođenije za uspavljivanje.

Koje se sve pjesme mogu čuti u programu radija, kako ste ih birali?

Primarni target na bravo! radiju su roditelji s predškolskom djecom. Znamo kako izgledaju njihovi dani dok balansiraju između raznih streaming kanala, youtube-a ili TV-a. Da bi izbjegli tu svakodnevnu potrebu traganja za nečim što će djetetu biti dovoljno zabavno, odabrali smo najveće aktualne dječje hitove, ali i pjesme uz koje su odrastali naši roditelji, djedovi i bake. Pjesmice koje su dio naše kulture i tradicije, a koje se zbog nove i brže produkcije ne mogu tako često čuti ni na televizijama specijaliziranim za dječji program. Upravo za te pjesmice imamo najbolju povratnu reakciju roditelja i odgajatelja. Uz hrvatske pjesmice puštamo i strane hitove, pa se tako mogu čuti i pjesme Eltona Johna i ostalih kultnih svjetskih izvođača koji su djeci poznati iz Disney crtića. Pazimo da pjesmice budu edukativne, potičemo ih pjevanju, plesanju, ali i učenju. Dječje pjesme pružaju mnoge prednosti za djecu u razvoju, potiču maštu i kreativnost, uključuju razvoj jezičnih vještina i jačaju emocionalnu povezanost.

Djeci se čitaju i priče, kako ste njih birali? Koje su sve priče u planu i tko ih čita?

bravo! teta priča priče za dobro jutro u 7:00, a priče za laku noć u 20:00 sati. Uz edukaciju i zabavu, cilj nam je da su priče prilagođene za dio dana u kojem se djeci i obraćamo.

Imamo recentnijih priča poput onih o lošim bakterijama Mrljeku i Prljeku koje potiču na higijenu, priče o dobro poznatim Gricu i Grecu, pa sve do klasičnih bajki koje svi znamo i koje se prenose generacijama. bravo! teta djeci i znatiželjnom pužiću Brrrzom uvijek objasni i poruku priče, te tko su bili autori tih priča, naravno jezikom prilagođenom djeci.

Pratimo i godišnji plan i program dječjih vrtića, čitamo priče koje su diljem Hrvatske aktualne u vrtićima ovisno o dobu godine. Npr. znamo da u srpnju u vrtićima odgajateljice čitaju priču "Riba duginih boja", da djeca u vrtićima crtaju ribu duginih boja, pa smo kroz srpanj i mi čitali tu priču. Djeci je zanimljivo na radiju čuti ono što znaju i što su sa svojim odgajateljicama radili u vrtiću.

Koliko ljudi sudjeluje u realizaciji programa, tko su oni?

Na razvoju branda bravo! KIDS radio je dobro uhodan tim bravo! radija. Ukupno se radi o timu od 20- ak ljudi koji sudjeluje u kreaciji i realizaciji programa. Ipak, dva su ključna vokala, karakterni glasovi:

pužić Brrrzi je glas djece u eteru, njihov je predstavnik. Kaže i pita sve ono što i djeca. Malo je spor, ali uvijek dođe do cilja. On je uzor našim slušateljima, nikada ne odustaje, voli povrće - možda neće uvijek sve pojesti, ali će probati, on je taj kojem se možda neće dati ići na spavanje kada bravo! teta kaže, ali će ju ipak poslušati i pozvati sve slušatelje bravo! KIDS programa da se sa njim spremaju za spavanje, obave higijenu, da probaju zdravu hranu, da se zajedno razgibaju, pjevaju i plešu.

bravo! teta je lik iz mašte naše djece, ali ima odgovornu ulogu. Ona je kao starija seka, dobra i zabavna, ona je ta koja educira i motivira, usmjerava pužića Brrrzog. Brižna je, ali zna postaviti granice koje su djeci potrebne. Nitko ne zna kako zapravo bravo! teta izgleda. Ustvari, ona je ono što djeca zamisle, nekome omiljena životinja, a nekome ljudsko biće. Međutim, za sve je poruka ista - bravo! teta priča najbolje priče.

Koji su daljnji planovi? Imate li nakon bravo! KIDS u planu i druge specijalizirane postaje?

Ideja uvijek ima, prilagođavamo ih zahtjevima tržišta koji su svake godine sve veći. Svjesni smo izazova koji su pred nama i zbog toga je strateško planiranje izuzetno bitno, najprije za o(p)stanak na liderskoj poziciji na tržištu, ali i kontinuirani razvoj kojem težimo. Radio je medij kojem se u Europi najviše vjeruje, a na nama je da to povjerenje opravdavamo iz dana u dan, i zato - slušaj, osjeti, živi radio.

