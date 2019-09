Brat pjevača tražio zabrana pristupa: 'Želi ubiti moju trudnu suprugu i naše nerođeno dijete'

- Nakon dubokog razmišljanja, moja sestra Angel i ja smo, nažalost, morali zatražiti sudsku zaštitu od našeg brata. Aaronovo ponašanje u posljednje vrijeme je vrlo alarmantno. U posljednje vrijeme priznao je kako ima ideju ubiti moju trudnu suprugu i naše nerođeno dijete. Nemam izbora i poduzet ću svaku moguću mjeru da zaštitim sebe i njih - napisao je pjevač Backstreet Boysa Nick Carter, brat Aarona Cartera koji je također u bendu.

Naime, ovo priopćenje stiglo je dan nakon što je Aaron otkazao ostatak nastupa na ovogodišnjoj turneji, a svojim obožavateljima na Twitteru je poručio je kako mu je žao te mora staviti zdravlje na prvo mjesto. Opovrgnuo je Nickove navode i naglasio kako je situacija obrnuta, odnosno da Nick zapravo njega maltretira, a to je pokušao dokazati starim videom u kojem se braća tuku.

Prije nekoliko sati Aaron se na Twitteru počeo sučeljavati s hordom fanova Backstreet Boysa, od kojih su neki na Nickovoj strani, a drugi brane Aarona.

I gave my brother $100,000 when he was almost broke and this is the thank you