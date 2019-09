Severina oduševila Michaela Bublea, zbog naše pjevačice učinio ono što baš nikada ne radi

Uoči početka koncerta, svjetski poznati glazbenik, kanađanin Michael Bublé u backstageu zagrebačke Arene primio je jednu od najvećih regionalnih izvođača – Severinu i poželio joj sreću uoči početka njene velike regionalne turneje 'The Magic tour'.

Kanadski pjevač inače nikoga ne prima prije početka svojih koncerata, ali kada je od organizatora čuo za Severininu prošlu regionalnu turneju 'Dobrodošao u klub' i kada je vidio par isječaka s te turneje, oduševljeno je pristao da ju upozna i da razmjeni s njom dojmove oko produkcije koncerata i njene nadolazeće turneje za koju vlada ogroman interes publike i medija iz cijele regije.

Michael Bublé je u Zagreb došao s više od 20 šlepera opreme, raskošnom pozornicom i orkestrom, a upravo to Severina priprema i za svoju nadolazeću turneju. S njom će na pozornici biti bend od 15 glazbenika, simfonijski orkestar, 25 vrhunskih plesača, a u samu organizaciju je uključeno preko 100 osoba. Cijelu 'The magic tour' karavanu čini čak 15 šlepera opreme, što je do sada najveća organizacija regionalne turneje nekog regionalnog izvođača u povijesti.

Četvrta po redu Severinina regionalna turneja započet će 16.11.2019. u njezinom rodnom Splitu, nakon čega se ova magična noć nastavlja i u ostalim velikim gradovima, poput Beograda 23.11.2019., Zagreba 07.12.2019., Ljubljane 21.12.2019. dok će se datum za Skopje objaviti uskoro. Interes za koncertima je ogroman, što dokazuje činjenica da se do sada već skoro pa rasprodana donja tribina za splitsku Arenu te su u prodaju puštene ulaznice za gornju tribinu.

U koncertima koji se najavljuju kao 'magična bajka za cijelu obitelj' uživat će Severinini obožavatelji i starih i novih pjesama, uključujući i hitove s najnovijeg albuma 'Halo', koji su na YouTube-u preslušani već preko 300 milijuna puta.