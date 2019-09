Naša glumica niže uspjehe! Zbog uloge prve dame SAD-a napustila je Hrvatsku i vratila se u London

Zrinka Cvitešić vratila se u London u velikom stilu! Pet godina nakon što je osvojila najprestižniju britansku kazališnu nagradu Laurence Olivier Award za ulogu u mjuziklu “Once” na West Endu, proteklog vikenda Zrinka je trijumfirala na premijeri predstave “Two Ladies” u kojoj tumači glavnu ulogu uz slavnu Britanku Zoë Wanamaker.

Zrinku su Londonci, čini se, jedva dočekali ponovno vidjeti na daskama koje život znače jer su ulaznice za premijeru planule u trenu. Publika je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a u kazalište ih je osim sjajne glumačke postave privukao i zanimljiv scenarij koji govori o odnosu dviju prvih dama.

Zanimljiv scenarij

Prvu damu SAD-a Sophie, koja mnoge podsjeća na aktualnu prvu damu Melaniju Trump, tumači Zrinka, dok se u ulozi prve dame Francuske Helen, koja ima sličnosti s Brigitte Macron, našla popularna britanska glumica Zoë Wanamaker. Njih dvije sasvim se nenadano nađu zatvorene u jednoj prostoji čekajući da završi summit o svjetskoj krizi na kojem su njihovi muževi predsjednici. Vrijeme krate razgovorom kojih ih sve više zbližava, no pitanje je koliko jedna prema drugoj mogu u takvim trenucima biti iskrene. Jesu li prijateljice ili neprijateljice? Mogu li vjerovati jedna drugoj, ali i mogli li vjerovati svojim muževima, samo su neka od pitanja koja nastoje dokučiti u dramskoj predstavi napravljenoj po predlošku Nancy Harris i u režiji Nicholasa Hytnera.

Kako je protekla svečana premijera, pokušali smo doznati i od Zrinke, no do nje do zaključenja ovog izdanja nismo uspjeli doći. Ipak, o svojoj novoj ulozi progovorila je za britanski The Times, a dotakla se i odnosa Melanije i Donalda Trumpa. “Stoji li ona uvijek iza svog supruga? To ne znamo. Često viđamo fotografije prve dame i njezina supruga s raznih događanja, no ne znamo zapravo ništa o tome tko su oni i kako se odnose jedan prema drugome iza zatvorenih vrata”, kazala je Zrinka.

Iscrpne pripreme

Pripreme za ovaj glumački pothvat trajale su više od mjesec i pol dana i bile su iznimno iscrpljujuće, no ulozi prve dame Zrinka se neizmjerno veselila. Nagovijestila je to i početkom lipnja kada je objelodanila da se vraća u London, koji naziva svojim drugim domom.

“U svakom poslu, baš kao i u životu, ako slijediš svoje srce, znaš da si na pravom putu. Ili barem ja u to vjerujem. A ako se trudiš ostati na tom putu, ali i da budeš ponizan i iskren prema sebi i drugima, uspjeh će doći! Ne mogu vam opisati koliko sam sretna što mogu najaviti ovaj nevjerojatan, novi projekt. Imam iznimnu sreću da sam i ja dio njega, kao i to da se vraćam u svoj drugi dom – London”, napisala je Zrinka početkom lipnja na društvenim mrežama. U London se vratila i u njemu ostaje do kraja listopada, do kada igra predstava, a nakon toga pred Zrinkom su zasigurno već novi projekti. •