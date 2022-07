Borna Kotromanić na otvaranje izložbe stigla u smjeloj modnoj kombinaciji i opet privukla pozornost

Borna Kotromanić poznata je po svojim zanimljivim modnim odabirima, a to je pokazala i ne otvaranju izložbe "Organ vida" u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti. Došla je odjevena u kratku haljinu ukrašenu šljokicama i ružičastim perjem. Uz to je kombinirala natikače na visoku petu zelene boje koje su također imale čupave ukrase. Dobro raspoložena Borna rado je pozirala okupljenim fotografima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 29.06.2022., Zagreb - U Muzeju suvremene umjetnosti otvorena je glavna izlozba medjunarodnoga festivala Organ vida u Muzeju suvremene umjetnosti pod nazivom "No Tears Left to Cry", kojom se predstavlja deset finalista, te samostalne izlozbe Viviane Sassen "Venus & Mercury". Festival Organ vida traje do 28. kolovoza, a uz MSU, odrzava se i u gradskim galerijama Miroslav Kraljevic i Galeriji Nova. Borna Kotromanic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kotromanić često na društvene događaje dolazi u smjelim kombinacijama, pa je tako prije dva mjeseca na koncert Novih fosila došla u ultra kratkoj haljini s čipkom, Podsjetimo, Borna nam je nedavno ispričala kako je na putovanju u Maroku shvatila kako je nasamarena od strane trgovaca koji često pokušavaju nešto prodati i po 1000 puta većoj cijeni.

- Cjenkanje pali, ali oni polaze od toga da ćete se vi kao Europljani cjenkati i onda je lako ispasti naivan jer dok se mi "kao" uspješno cjenjkamo i dobijemo željeni popust, potpuno smo nesvjesni da smo i s tim velikim popustom ustvari jako nasamareni - upozorava Borna.

