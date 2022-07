Ida Prester uputila podršku Nikolini Ristović: Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca

Glazbenica Ida Prester (43) na svojem se Instagram profilu oglasila te uputila poruku podrške prijateljici, voditeljici Nikolini Ristović. Ida se osvrnula na brojne ružne komentare i natpise srpskih medija koji kolaju internetom nakon smrti njezinog supruga Vidoja Ristovića.

- Na ovim prostorima se uspjeh i ljepota ne praštaju. A posebna poslastica je cipelariti žene kad su na dnu. Internet su preplavili otrovni komentari koji se raduju Nikolininoj sudbini i žele je vidjeti na ulici. Riječ je o ženi koja je upravo ostala bez muža s malim djetetom, ženi kojoj društvo odriče pravo na imovinu nazivajući je sponzorušom, pa i gore. To sve govori o nama samima. I još jedna važna stvar koju ću vam reći iz prve ruke, jer sam Nikolinina prijateljica i družila sam se često s cijelom obitelji. Vidoje je Nikolinu i Unu obožavao. Toliko da je jurio iz Beograda na dan samo da poljubi Unu i donese joj kolače koje voli. Toliko da je zajedno s Nikolinom izgradio kuću u drugoj zemlji koja će im biti novi dom. Toliko da kad mu je jedne noći zvučala čudno na telefon, digao cijeli Zagreb na noge u 2 ujutro i u zadnji tren od trovanja spasio život ženi i kćerkici. Vozio je panično tu noć iz Beograda i stigao ujutro u bolnicu prestravljen i uplakan. Sjećate li se toga, mediji i komentatori? Kad je Vidoje bio heroj svoje obitelji? Nisu ti naslovi tako davno bili - napisala je Ida, a onda se osvrnula i na izjave Vidojevog oca, Viktora Ristovića, poznatog kao Miša Grof u medijima.

Naime, Viktor je u svojim izjavama često govorio i o odnosu prema svojoj snahi Nikolini te nije imao lijepe riječi za nju.

- Sigurna sam da to sve zna i gospodin svekar. Zašto ovo sve sad radi Nikolini, i to javno, sasvim je nevjerojatno. Što bi Vidoje na ovo rekao? Tužna je to uspomena na sina jedinca - napisala je glazbenica te kazala Nikolini da se drži.

- Proći će i to. Tu smo za tebe i za Unu - poručila joj je. U komentarima su pratitelji Idi uputili lijepe riječi. "Ti si ljudina", pisali su te otkrili svoje dojmove o cijeloj situaciji, a ostavili su i brojne emotikone srca.

Podsjetimo, Vidoju je iznenada pozlilo 8. svibnja dok je bio na masaži, a hitna pomoć nakon dolaska konstatirala je smrt. Desetak minuta nakon što je doznao stravičnu vijest, na mjesto tragedije stigao je i njegov otac. Povjesničar umjetnosti ispraćen je na posljednji počinak 12. svibnja na Novom groblju u Beogradu.

