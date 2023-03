Boris Veličan: 'Ovakvu prašinu nisam očekivao, ljudi su se zbog moje emisije podijelili u dvije grupe'

Kada je naš poznati putopisac Boris Veličan nakon dokumentarnog serijala "Konjima do Crnog mora", koji je snimao s Dušanom Bućanom, počeo pripremati novi serijal "Turistički vodič", nije ni sanjao da će serija odmah nakon emitiranja prve epizode dobiti veliki publicitet zbog njegove neuspješne šale, kada je turistima tvrdio da se diranjem grudi kipa Marije Jurić Zagorke ispunjavaju želje. Veličan se nakon napada ispričao svima koje je povrijedio. Rekao je kako mu to nije bila namjera te da jako cijeni Zagorkin lik i djelo.

U sve to se uključila i pomalo neobična situacija kada su protestirali i turistički vodiči, jer "Veličan nije licencirani turistički vodič", iako je od početka jasno da se radi o zabavno-edukativnom serijalu u kojem Veličan samo glumi ulogu vodiča.

"To je zabavni šou. Vrlo je evidentno da ja glumim turističkog vodiča, nisam licencirani vodič. Nimalo nije bilo omalovažavanja lika i djela Marije Jurić Zagorke. Pročitao sam četiri njezine knjige, znam joj cijelu biografiju. Međutim, ovo je 21. stoljeće i što god napravili, netko će ti to uzeti na zub. Tako su na zub uzeli ovu ideju koja mi je došla od kipa Julije u Veroni. Tamo je isto neki Boris prije 100 godina izmislio istu priču. Tako je i ovo trebala biti šaljiva ideja, međutim poklopilo se da je 150. obljetnica Zagorkinog rođenja i sve je otišlo na krivu stranu. Žao mi je zaista ako sam nekog uvrijedio, to mi nije bila ideja", izjavio je za Večernji list u jeku rasprava autor emisije koji jest očekivao da će biti rasprave oko formata.

"Žao mi je što većina tih ljudi nije ni pogledala epizodu, nego raspravljaju samo oko informacije koju su dobili. Napali su me da ja nisam turistički vodič, iako je serija najavljena kao zabavni šou, a ne dokumentarna emisija o turizmu u Hrvatskoj. Pa jasno je odmah bilo na početku kad sam ih odveo u Jadran film da se ironično šalim. Koji bi pravi turistički vodič vodio turiste u Jadran Film?", dodao je te se osvrnuo i na drugi trenutak koji je izazvao prijepore u prvoj epizodi, a to je upravo ta šetnja Jadran filmom. Boris je turiste obukao u partizanske i nacističke uniforme, a turistica iz Dominikanske Republike kazala je kako joj se sviđa kapa sa svastikom.

"Treba shvatiti da je ona Dominikanka, i njoj je cijela ideja nacizma daleka i strana. Ona je čula za to, ali uopće ne zna detalje. Na terenu je samo gledala kako joj stoji kapa. Jedino što sam napravio namjerno je da sam obukao Nijemca u partizana. Srećom, dalje u serijalu nema diskutabilnih stvari. Dogodilo se što se dogodilo", ispričao nam je tada Veličan.

Poznat je po putovanjima u kojima je pješice išao iz Rusije do Francuske, od Petrograda do Pariza, od Zagreba do Sahare, skuterom do Kine i natrag. Godinu je dana lovio ribe na Beringovu moru, konjima je od Jelačić placa dojahao do Crnog mora... "Meni je svaki dan nedjelja", "Odavde do Tralala", "Doma je lijepo, ali svugdje najljepše" naslovi su knjiga koje je napisao s tih putovanja, a posljednja, "Stakleni grad", objavljena je 2019. godine. Veličan je 2006. završio Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu kao prvi diplomirani producent filma, tv i kazališta.

Nakon burnog tjedna razgovaramo o tome kako ima podršku HRT-a, serija nije otkazana te i dalje utorkom navečer na HTV 1 vodi svoje goste na zanimljivo putovanje Hrvatskom.

Prva epizoda vašeg novog serijala "Turistički vodič" digla je veliku prašinu u medijima. Jeste li očekivali da će se toliko pričati o toj prvoj epizodi?

Ovakav oblik prašine nisam očekivao. Doslovno su se ljudi podijelili u dvije grupe. Kao vakseri i antivakseri. Mnogo ljudi komentiralo je samo čin s kipom Marije Jurić Zagorke, a nisu ni pogledali emisiju. Nisu ni dobili jasnu informaciju da je taj običaj poznat samo meni, što jasno govorim u epizodi.

Kako ste se osjećali kada su vas počeli prozivati svi, pa čak i turistički vodiči, premda je jasno kako se niste predstavljali kao licencirani vodič?

To s turističkim vodičima i time da nemam turističku licencu dovelo je drugi krug hejtera na moja vrata. Mislio sam kako je jasno da glumim ulogu pomaknutog vodiča. Jedina licenca koja mi je trebala je diploma akademskog producenta na ADU koju sam kao prvi diplomirani producent dobio 2006. godine. Koji bi licencirani vodič vodio grupu turista u Jadran film, razgledavanje Mamutice ili u klub Invalida domovinskog rata? Nisam mislio da je tu ulogu potrebno objašnjavati.

Nakon prve epizode ste se ispričali, no mislite li i dalje da vam je to trebalo? Stojite li i dalje iza činjenice da je to dobra fora?

Ispričao sam se isključivo zato što sam nenamjerno povrijedio ljude. Nisam očekivao da će taj, po meni benigni čin izazvati toliko mržnje i bijesa, sudeći po komentarima povrijeđenih. Bilo je uistinu gnjusnih komentara na moj lik, što se kosi s mojim svjetonazorom live and let live. Sada sam u istraživanju teme naišao na čitav niz kipova koji predstavljaju ne samo fiktivne, nego i stvarne uvažene ljude i na običaj diranja… Mislio sam da je to dobra fora. S odmakom i nakon reakcije gnjevnih ljudi koji su me nazvali seksistom, mizigonistom i slično, više ne mislim da je to sada dobra fora… pogotovo što se emitiranje poklopilo sa 150. godišnjicom MJZ, i to nekoliko dana prije Dana žena.

Je li bilo i dobrih komentara na seriju? Što je rekla vaša kći Marla?

Do mene je došlo više lijepih i dobrih komentara, nego ružnih. Po ovakvom pitanju ispada da su svi pljuvali epizodu. To je sve samo ne istina. Kao što sam rekao, ljudi su se podijelili u dvije grupe. Nevjerojatno je kako istu epizodu neki dižu u nebesa, a neki smatraju neukusnim šundom. Najviše cijenim onih nekoliko objektivnih koji su rekli da im se super sviđa koncept, da je lijepo snimljeno i montirano, ali da smatraju da fora s MJZ nije uspjela i da nije trebala u epizodu. Kći Marla? Ona ima 16 godina. Volimo se iznimno i puno smo povezani. Naravno da brani svog tatu kad ga optuže da je ženomrzac.

Kako je nastala serija "Turistički vodič"? Kako ste došli na ovu ideju?

Nakon puno godina putovanja svijetom odlučio sam turistima u svojoj zemlji pokazati zanimljive stvari koje neće sami pronaći. Ideja mi je bazirana na prilogu u "TV Kalendaru" - Nepoznato o poznatom. To je bila inicijalna nit vodilja. Napisao sam sinopsis, predao ga producentu pa smo snimili trailer. Tako je to bilo.

Tko su vam bili uzori? Vani ima dosta sličnih serija u kojima se sudionici "prankaju"?

Moj uzor za seriju je bio pokojni Anthony Bourdain i njegovi food/travel serijali. Nekoliko kadrova mjesta gdje se radnja odvija, nekoliko informacija i potom - BUM in medias res! Prankanje u tom smislu i ne postoji jer su svi sudionici znali u čemu sudjeluju.

Kako ste našli strance koji se pojavljuju u seriji?

Divna Lidija Janjić napravila je casting. Dobio sam 15-ak kandidata s njihovom jednominutnim videima predstavljanja, potom odabrao petero. Prvi put sam ih susreo kod kipa uvažene spisateljice i borkinje za ženska prava.

Jesu li oni odmah znali da ih vodite na ne baš uobičajena mjesta, koliko su znali o samoj seriji prije snimanja?

Turisti su znali da ja igram ulogu turističkog vodiča i da se radi o zabavnom TV showu. Ostalo nisu znali. Produkcija im je samo sugerirala da li da uzmu tople jakne, kupaće kostime ili oboje.

Kako ste odabrali sva ta mjesta na koja vodite putnike?

Hrvatsku sam uzduž i poprijeko proputovao više puta u zadnjih 25 godina. Nije mi bilo teško iz tog fundusa lokacija i ljudi izvući ono što sam smatrao interesantnim kako za turiste tako i za gledatelje.

Sigurno je bilo puno zanimljivih anegdota tijekom snimanja. Koje biste izdvojili?

Što god kažem, otkrit ću dio sadržaja. Ono što nadilazi anegdotu je činjenica da smo Dragan (vlasnik igrajućeg kombija), turisti i ja uistinu napravili 2000 kilometara po Lijepoj našoj u tom divnom oldtimeru. Također, lokacije su pripremljene i nije bilo improvizacije po tom pitanju. Sve je išlo kao švicarski sat i hvala svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.

Što nas još očekuje u idućim epizodama?

Puno obrata, topline, oduševljenja lokacijama… puno novootkrivene ljubavi turista prema Hrvatskoj. Ono što obećavam jest da turisti gotovo nikad neće završiti tamo gdje misle da idu, već tamo gdje ih je Turistički vodič odlučio odvesti. Neke od njihovih emotivnih izjava rasplakale su me za vrijeme snimanja i hvala im na tome. Ponosan sam na to što su se zaljubili u Hrvatsku.

Vi ste dosad objavili četiri knjige, proputovali ste cijeli svijet. Koja biste posebno mjesta izdvojili, gdje je vam je bilo najbolje, a gdje najgore?

Imao sam mnoga ekstremna putovanja. Išao sam pješice iz Rusije u Francusku, iz Hrvatske u Saharu, skuterom putovao do Kine i nazad, na konju dojahao do Crnog mora, lovio ribe na Aljasci gotovo godinu dana. Ne mogu svoju "djecu" svrstati u ladice. Sve ih jednako volim!

Što planirate nakon ove serije, imate li u planu nove knjige ili serije?

Trenutno radim produkciju u njemačkoj firmi eitelsonnenschein GmbH. Radim specijal DFL-a (njemačke nogometne lige), dokumentarni serijal "Erlemann", korporativni film "Henkel", koji se snima po cijelom svijetu te razvijam dva igrana filmska projekta. U Hrvatskoj smo u postprodukciji s dokumentarnim filmom "Snovi o El Doradu" koji je sniman u Senegalu i Hrvatskoj (redatelj i snimatelj je Alan Stanković za Studio devet d.o.o.). Na večer pišem petu knjigu pod naslovom "Ja sam svoj minimum dao". Nijemci prate što se događa s "Turističkim vodičem" u Hrvatskoj. Rekli su mi da priča ima i jedan tipično njemački element u ovoj nastaloj buci - traženje licence turističkog vodiča za istoimenu ulogu. Inače su oduševljeni konceptom i daju mi podršku.

