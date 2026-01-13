Glazbena ikona optužena za seksualno zlostavljanje, dvije žene progovorile

Španjolska glazbena ikona Julio Iglesias, jedan od najprodavanijih latino izvođača svih vremena, našao se u središtu ozbiljnih optužbi za spolno zlostavljanje dviju žena koje su radile u njegovim privatnim rezidencijama,. Prema zajedničkoj istrazi španjolskog portala elDiario.es i američke televizije Univision, navodni napadi dogodili su se 2021. u Punta Cani u Dominikanskoj Republici i u Lyford Cayu na Bahamima, prenosi The Independent.

Jedna od žena, predstavljena pod pseudonimom Rebeca, tada 22-godišnja kućna pomoćnica, tvrdi da je bila prisiljena na spolni odnos s pjevačem te opisuje fizičko i verbalno zlostavljanje, uključujući šamaranje. Navodi da ju je Iglesias navodno pozivao u sobu na kraju večeri i da se to pretvorilo u gotovo svakodnevnu rutinu kojoj, kako kaže, nije mogla pobjeći. Rebeca je ispričala kako se osjećala potpuno bespomoćno, uspoređujući svoj položaj s robinjom i naglašavajući da su se navodni seksualni susreti često odvijali u prisutnosti starijeg člana kućnog osoblja. Ta osoba, prema njezinu iskazu, nije intervenirala, što je dodatno pojačavalo dojam kontrole i bezizlaznosti.

Druga žena, fizioterapeutkinja koju mediji navode pod pseudonimom Laura, tvrdi da ju je Iglesias poljubio u usta i dodirivao joj grudi protiv njezine volje. Opisuje atmosferu stalnog pritiska, uvreda i ponižavanja, u kojoj se svaki prigovor činio uzaludnim zbog golemog nesrazmjera moći između zaposlenica i slavnog poslodavca koji je tada imao 77 godina.

Mediji koji su proveli istragu navode da su više puta pokušali kontaktirati Iglesiasa i njegova odvjetnika putem e‑pošte, telefonskih poruka i pisama, ali odgovor nije stigao. Bezuspješno su pokušali doći i do osobe zadužene za upravljanje kućanstvom. S druge strane, bivša menadžerica vile u Punta Cani, koju je Rebeca označila kao nadređenu, odbacila je optužbe nazvavši ih besmislicama i opisala pjevača kao poniznog, velikodušnog gospodina puna poštovanja prema ženama.

Iglesias je tijekom karijere prodao više od 300 milijuna nosača zvuka i ostavio dubok trag u popularnoj glazbi, osobito nakon što je početkom osamdesetih njegova obrada pjesme “Begin the Beguine” osvojila britanske top liste. Upravo zato optužbe dviju žena odjekuju snažno i izvan španjolskih granica te ponovno otvaraju pitanje neprijavljenog zlostavljanja u privatnim rezidencijama slavnih.

Riječ je zasad o novinarskoj istrazi i iskazima pod pseudonimima, a u dostupnim izvješćima ne spominje se sudski postupak. Budući da Iglesias i njegov tim još nisu javno odgovorili, slučaj se nalazi u osjetljivoj fazi u kojoj se isprepliću pravo javnosti na informaciju, presumpcija nevinosti i potreba da se navodi potencijalnih žrtava ozbiljno razmotre i temeljito ispitaju.