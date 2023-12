Blanka Vlašić pokazala fotografije s proslave važnog dana, raznježila pratitelje neviđenim fotkama

Naša najpoznatija atletičarka, hrvatska rekorderka i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis Blanka Vlašić proslavila je 40. rođendan početkom mjeseca, 8. studenoga, a na isti dan prvi rođendan je proslavio njezin sinčić Mondo. Tada je na Instagramu osvanuo tek pokoji Story, a sada je sama Blanka odlučila prisjetiti se prošlog mjeseca objavivši niz fotografija sa zabave.

Suprug i otac njezina djeteta Ruben van Gucht (36), inače belgijski novinar doletio je tada u sunčani Split kako bi s njima slavio. Podijelili su i lijepe zajedničke trenutke s rođendanskim tortama, svjećicama i balonima. Blankina dugogodišnja prijateljica i bivša bacačica kladiva Ivana Brkljačić (40) priključila se veseloj družini kako bi s njima proslavila rođendan. Blanka je u maslinastoj haljini pozirala sa zlatnom krunom na glavi, svjećicama u ruci, a isprede nje je torta ukrašena svjećicama u obliku slova i s dvije velike prskalice.

Za Monda su pak odabrali tortu na lavića Simbu i s jednom svjećicom u odliku broja jedan. Blankin suprug podijelio je i fotografiju šarenih balona koji su se našli u njezinu splitskom domu.

Podsjetimo, prošle je godine nekoliko tjedana prije porođaja proslavljena sportašica otkrila za časopis Story čime se vodila pri odabiru imena za sinčića, ali i o svim slatkim trudničkim brigama. - A putovanje je tek počelo… Više nisam sama sebi najvažnija, tu je drugo biće koje zaslužuje najbolju verziju svojih roditelja. Ako već osjećam ovoliku ljubav prema svom djetetu, ne mogu ni zamisliti koliko će ona biti neizmjerno veća kada ga uzmem u naručje. Svakako sam se promijenila, i to nije samo utjecaj hormona. Uloga koja mi je darovana je za cijeli život i zahtijeva svakodnevan rad na sebi kako bih svom djetetu pomogla da odraste i izraste u sretnu i ispunjenu osobu. Ne uzimam je olako ni zdravo za gotovo. Biti roditelj je najzahtjevnija životna uloga, ali vjerujem i najzahvalnija - priznala je uspješna Splićanka. Kada je u svibnju prošle godine na društvenoj mreži Instagram objavila da se udala i da čeka sinčića, malo je reći da je sve iznenadila i ostavila bez teksta. Nakon duge i zavidne karijere, ova umirovljena sportašica odlučila se na najvažniji životni korak - majčinstvo, a tada je otkrila i detalje o imenu njezina sina - Već smo ga odabrali! Bit će to internacionalno ime koje će se lako izgovarati i u Hrvatskoj i Belgiji. Za krsno ime sam, pak, imala potpunu slobodu izbora - objasnila je te dodala što joj je majka savjetovala.

VEZANI ČLANCI

- S mamom sam na telefonu svaki dan po nekoliko puta, a često i odem k njoj jer živimo udaljene pet minuta hoda. Iako smo uvijek bile bliske, primijetila sam da je naš odnos sada još prisniji. Budući da mama ima nas četvero, nju prvu pitam za savjet kad sam u nedoumici, ali mi je ponajprije neizmjerna emotivna podrška. Svakako računam na njezinu pomoć u prvim tjednima nakon porođaja, a znam da to i nju posebno veseli. S obzirom na to da sve prvorotkinje imaju hrpu pitanja i sumnji, najdraže mi je kada me podsjeti da je majčinski instinkt nepogrešiv i da ću zasigurno, u određenom trenutku, znati što mi je činiti - naglasila je Vlašić koja nije mogla skriti sreću zbog porođaja.

- Nikada nisam osjećala toliki unutarnji mir kao u trudnoći. Poslije tridesete želja da postanem majka konstantno je jačala. Kada se to i ostvarilo, osjetila sam da je odjednom sve sjelo na svoje mjesto i prioriteti su se drukčije posložili. Sva­kodnevno Bogu zahvaljujem na tom blagoslovu. Što se tiče posvećenosti vjeri, nitko za sebe ne može reći je li dobar ili loš vjernik. Jedino Gospodin zna što je svakome od nas u srcu. Na meni je da mu svakodnevno prikazujem svoj život i dopustim da me oblikuje kako on želi - zaključila je.

VIDEO Alka Vuica objavila da joj je umrla majka: Svi smo tužni i bolni za tobom, bila si moja srodna duša