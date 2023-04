Bivša TV voditeljica (42) iznenada preminula tijekom odmora s obitelji, shrvani kolege briznuli u plač

Bivša televizijska voditeljica Lesley Swick Van Ness (42) iznenada je preminula tijekom obiteljskog odmora na Floridi na kojem je bila sa suprugom Thomasom Van Nessom i dvojicom sinova - Sterling Thomasom koji je rođen 2014. godine i Cameronom Lyle koji je dvije godine mlađi. Što je točan uzrok smrti za sada nije poznato, no mediji navode da se Swick Van Ness razboljela tijekom odmora te je odmah prevezena u bolnicu 6. travnja. Preminula je četiri dana kasnije i ostavila obitelj, ali i brojne kolege s kojima je surađivala u golemom šoku. Među njima je i Jennifer Dale, potpredsjednica regrutiranja na Gray televiziji koja je potvrdila vijest o preranom odlasku omiljene voditeljice.

- Teška srca s vama dijelimo tužnu vijest. Preminula je Lesley Van Ness, a mi smo imali sreću da bude dio naše televizijske obitelji. Lesley i njezin suprug Tom imaju dva predivna dječaka. Molimo vas da ih se sjetite u svojim molitvama - poručila je Dale putem društvenih mreža.

Voditeljica Natalie Will koja je imala prilike surađivati s Van Ness bila je vidno uznemirena dok je govorila o kolegici s kojom je započela svoje pripravničke dane na WGEM televiziji. - Lesley je bila nevjerojatan novinar. Bila je lider u redakciji - kazala je Will pa briznula u plač. -Oprostite, nisam mislila da će ovo biti ovako teško - ispričala se kasnije Will.

Inače, Lesley je svoju televizijsku karijeru započela na WGEM-u kao pripravnica, a zatim s punim radnim vremenom 2003. radeći uredski posao u Macombu prije nego što je dobila svoje prvo unaprjeđenje u voditeljicu. Ponovno je unaprijeđena 2008. u glavnu voditeljicu večernjih emisija u 17:00 i 22:00, a 2010. počinje voditi sve tri večernje emisije. Tijekom više od trinaest godina rada na WGEM-u, Lesleyin rad u eteru i produkciji vijesti bio je nagrađivan u više navrata. Bila je prava profesionalka, predana i uzorna voditeljica, a njezin osmijeh i karizma učinili su njezino ime poznatim u tri države. Nakon svoje televizijske karijere svoj profesionalni put gradila je u kompaniji Quincy Media gdje je bila zaposlena kao njihov prvi stručnjak za zapošljavanje.

