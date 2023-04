Gabrijela se nije pojavila završnom okupljanju pa otkrila razlog: 'Nadam se da će sve brzo proći'

Gledatelji su jučer imali priliku pogledati finalnu epizodu jubilarne 15. sezone showa 'Ljubav je na selu' u kojoj su se svi farmeri i njihove kandidatkinje okupili te podijelili svoje dojmove i promjene u životu. No, na toj finalnoj večeri nedostajalo je jedno lice. Radi se o kandidatkinji Gabrijeli koju smo imali prilike gledati na Ivanovoj farmi. Gabrijela je show napustila prije romantičnog putovanja, a sada je otkrila koji je razlog tome što ona nije došla na okupljanje.

Naime, voditeljica Anita Martinović je tijekom dolaska kandidata na finalnu večeru kazala da Gabrijela neće moći doći zbog ozljede, što je, činilo se, Ivanu i drugim kandidatima bilo žao. Gabrijela je sad otkrila što se točno dogodilo. Rekla je da se veselila ponovnom susretu, no da ju je spriječio jedan pad koji se dogodio nakon završetka snimanja.

- Žao mi je što nisam bila na okupljanju jer bih onda mogla uživo raščistiti neke stvari s Donom i jer nisam vidjela ostale, a jako sam se veselila. Željela sam upoznati Marinu, ona mi je odlična žena – rekla je pa dodala:

- Pala sam na poslu, ozlijedila koljeno i uskoro idem na operaciju. Nakon toga moram na rehabilitaciju šest mjeseci. Nadam se da će sve to brzo proći – objasnila je za RTL.hr.

Podsjetimo, Gabrijela se za srce farmera Ivana borila s Vanjom te zlatnom djevojkom Donom. Vanja je prva napustila Ivanu farmu, a Dona je s njim otišla na romantično putovanje gdje mu je kazala da se njezine strane nema osjećaja.

Farmer i kandidatkinja o svemu su razgovarali na romantičnom putovanju. Nakon vožnje brodom, Dona i Ivan sjeli su uz obalu na romantični piknik, ili je barem Ivan tako to protumačio.''Rekao si da si zaljubljen u mene… A zašto si onda tako šutljiv i povučen? Odreagiraj! Misliš li da ovo ima smisla? Ja ga ne vidim'', bila je brutalno iskrena.

''Nemamo nikakve šanse?'' upitao je, a kad mu je potvrdila da nemaju, oči su mu ponovno zasuzile, ''A ne mogu ja ništa na silu…''''Ostavit ću Ivanov broj, ali da ćemo biti u kontaktu, teško'', poručila je Dona, dodavši da misli kako je Ivanu jako važno što će reći njegovi sumještani, ''Mislim da je ograničen i taktičar''. O ovom razvoju događaja oglasio se i farmer kasnije.

- Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da sa mnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala – rekao je najmlađi farmer ove sezone.

Dodajmo da je ovaj razvoj događaja Gabrijela već ranije predvidjela te je to rekla. Naime, kada ju je Ivan izbacio Gabrijela je rekla kako je Dona dvolična te da se poigrava farmerovim osjećajima. Dona je rekla da misli da to nije istina jer je farmeru samo rekla da je dobar dečko, ali nikada nije izjavila da je zaljubljena u njega. Kazala je i da je uvijek pomagala Gabrijeli, te da su bile bliske, a sada je otkrila što stvarno misli o događajima na farmi. Moje ponašanje je otpočetka jednako i prema Ivanu i prema Gabrijeli. Za Ivana nikada nisam rekla da mi se sviđa već da mi je drag dečko i ne smatram da sam se i u jednom trenutku poigravala njegovim osjećajima" rekla je.

Dona je kazala da se razočarala zbog Gabrijelinih komentara te da Gabrijela gradi publicitet tako što negativno komentira Donu.

"Razočarala sam se zbog njezinih komentara jer ispada da imam masku, a ja ju otpočetka hvalim i ponašam se lijepo prema njoj. Ne znam zašto smo se onda grlile i smijale, ako bi nakon toga ostavila negativan komentar o meni, tko je onda tu dvoličan, nije mi jasno. Ako je imala što protiv mene, ne razumijem zašto mi nije rekla sve u lice. I dalje imam lijepo mišljenje o njoj, a ako nju veseli negativno pričati o meni i na taj način stječe publicitet, neka joj", zaključila je.

