Pali poljupci! Karlo više nije mogao čekati, a Petra i jednu djevojku vidjele su sve kandidatkinje

Događanja u Gospodinu Savršenom opasno su se zahuktala, a kako se Petar i Karlo sve više povezuju s djevojkama, pali su i neki poljupci. Kemija između Petra i jedne od djevojaka eksplodirala je i to pred očima svih. U trenutku kada su emocije prevladale, dogodio se poljubac koji nitko nije očekivao baš tada, a još manje na mjestu gdje su ga svi mogli vidjeti. I dok su neki ostali bez riječi, drugi su itekako imali što za reći. Ono što je započelo kao suptilna privlačnost sada je postalo javno – i više nema povratka. Pogledi, šaputanja i reakcije ostalih djevojaka jasno daju do znanja da ovaj potez neće proći bez posljedica.

S druge pak strane, nakon brojnih pogleda, suzdržanosti i neizgovorenih osjećaja, stigao je trenutak koji su mnogi priželjkivali. Karlo je jasno davao do znanja da želi više, no s druge strane dugo je postojala određena doza opreza i zadrške. Ipak, čini se da su se stvari napokon prelomile u pravom trenutku. U opuštenoj atmosferi, bez previše razmišljanja, dogodio se poljubac koji je donio veliko olakšanje i otvorio vrata nečemu ozbiljnijem.

Podsjetimo, atmosfera u vili bila je poljuljana nakon što su dvije djevojke iskoristile svoje zlatne ključeve i noć provele u vilama Gospode Savršenih, dio kandidatkinja i dalje nije prešao preko toga. „Ne mogu više postavljati zidove kako ne bih nekog drugog ugrozila ili uvrijedila“, poručuje jedna djevojka.

Jedan par večer je začinio i razgovorom o ozbiljnoj vezi, zajedničkoj budućnosti, ali i vrućim poljupcima. „Mogla bih s njim imati to nešto, mislim da vrijedi ozbiljno“, poručit će odabranica, a njezin Savršeni će dodati, „Dobio sam sigurnost da ovo može otići jako daleko.“