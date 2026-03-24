VIDEO Fani Stipković o posebnoj lokaciji: 'Postoje mjesta koja ne ostanu samo u sjećanju nego u duši'

Sportska novinarka i voditeljica Fani Stipković javila se na društvenim mrežama iz Meksika, zemlje u kojoj je jedno vrijeme živjela sa svojim suprugom, bivšim španjolskim nogometašem Fernandom Hierrom. Fani je objavila snimku iz slikovitog grada Tlaquepaque, poznatog po živopisnim ulicama, umjetničkim galerijama i tradicionalnoj meksičkoj arhitekturi. U opisu objave otkrila je koliko joj se ova zemlja posebno urezala u sjećanje.

"Meksiko će mi uvijek biti posebno mjesto. Postoje mjesta koja ne ostanu samo u sjećanju... nego u duši", napisala je Fani uz emotikone srca i meksičke zastave. U videu se vidi kako ponovno istražuje šarmantne ulice Tlaquepaquea, uživajući u opuštenoj atmosferi grada koji joj, očito, nosi posebne uspomene. Objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima istaknuli koliko je Meksiko čarobna destinacija, ali i kako se vidi da je Fani s tom zemljom razvila posebnu emocionalnu povezanost.

Inače, Stipković je u Meksiku živjela u razdoblju kada je Hierro bio sportski direktor slavnog meksičkog kluba Chivas Guadalajara. Tijekom tog vremena par je često dijelio trenutke iz života u toj zemlji, a Fani je upoznavala lokalnu kulturu, gradove i tradiciju.

Podsjetimo, Fani je nedavno još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najljepših i najzgodnijih Hrvatica. Svojom nedavnom objavom na Instagramu, iz dalekog Rijada u Saudijskoj Arabiji, doslovno je zapalila društvene mreže i podsjetila sve na važnost discipline i brige o sebi. Fani, koja već neko vrijeme živi na Bliskom istoku sa svojim suprugom i njihovim sinčićem, pokazala je da majčinstvo i besprijekorna tjelesna forma idu ruku pod ruku.

Na kratkom, ali upečatljivom videu, vidimo Fani u punoj snazi tijekom napornog treninga u moderno opremljenoj teretani. Odjevena u pripijeni svijetloplavi sportski komplet, koji se sastojao od topića i kratkih hlačica, istaknula je svoju zavidnu figuru. Njezini mišići bili su savršeno definirani dok je s nevjerojatnom lakoćom izvodila zahtjevnu vježbu s girjom, takozvani "kettlebell swing". Svaki pokret bio je precizan i kontroliran, odražavajući sate i sate predanog rada i truda koje ulaže u svoje tijelo i zdravlje. S kosom svezanom u ležernu punđu i potpunim fokusom na izvedbu, Fani je izgledala poput prave profesionalke, a njezina pojava ostavljala je bez daha.

No, nije samo video ono što je privuklo pažnju njezinih brojnih pratitelja. Fani je uz objavu podijelila i snažnu poruku koja nadilazi puko vježbanje i ulazi u sferu filozofije življenja. "Svaki trening je podsjetnik da je disciplina najljepši oblik ljubavi prema sebi", napisala je na engleskom jeziku, dodajući emotikone sklopljenih ruku i bijelog srca. Ovim riječima nije samo opisala svoj pristup fitnessu, već je ponudila i djelić svoje životne mudrosti koju, kao certificirani životni trener i motivacijski govornik, nesebično dijeli sa svojom publikom. Da bi potaknula interakciju i inspirirala druge, upitala je svoje pratitelje: "Kako vi ostajete dosljedni kada motivacija nestane?".

Ovo pitanje pokrenulo je lavinu komentara i reakcija, a obožavatelji iz cijelog svijeta nisu štedjeli na riječima hvale. "Disciplina!", kratko i jasno je poručio jedan pratitelj, sažimajući bit Fanine poruke. Drugi su se nadovezali s komplimentima na račun njezina izgleda i truda: "Jako naporno radiš i to se vidi, prekrasna si dama", "Samo tako nastavi curo!". Mnogi su se složili s njezinom filozofijom, a jedan od komentara glasio je: "Konzistentnost je ključ!". Bilo je tu i komentara na španjolskom, poput "Hermosa" (Prekrasna), što svjedoči o njezinoj međunarodnoj popularnosti.