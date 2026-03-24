Lana Jurčević pokazala je kako provodi posljednje tjedne do dolaska drugog djeteta: 'Blistate'

Poznata pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević sitno broji do dolaska svog drugog djeteta, a s pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografiju na kojoj pozira u posljednjim tjednima trudnoće. Pjevačica je, naime, potvrdila da je ušla u 37. tjedan, što znači da prinova u obitelj stiže svaki čas. Fotografija prikazuje Lanu kako sjedi u automobilu, odjevena u elegantnu blijedoružičastu čipkastu haljinu preko koje je prebacila otmjeni krem kaput sa zlatnim gumbima. Izgled je zaokružila mačkastim sunčanim naočalama i decentnim nakitom, dok je jednom rukom nježno držala trudnički trbuh, a u drugoj ledenu kavu. Uz jednostavan opis, koji se sastojao samo od emotikona sunčanih naočala i bijelog srca, dala je do znanja da uživa u posljednjim trudničkim danima.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije njezinih vjernih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. "Prelijepa si Lana", "Blistate!", "Predivna", samo su neki od komentara podrške koji su se nizali ispod fotografije. Među brojnim porukama istaknuo se i jedan komentar koji svjedoči o dugogodišnjoj povezanosti pjevačice s njezinom publikom: "Kad ćeš objaviti svoju kćer na Instagramu? Mislim da smo toliko zaslužili nakon 25 godina što te znamo!". Ovo pitanje pokazuje koliko su obožavatelji uloženi u njezin privatni život, prateći je od samih početaka karijere.

Nakon što je njezina prva trudnoća bila obilježena zdravstvenim komplikacijama zbog kojih je provela dva mjeseca u bolnici, ova zdrava i uredna trudnoća za Lanu i njezine obožavatelje predstavlja poseban razlog za slavlje. Nakon perioda u kojem se povukla iz javnosti kako bi se posvetila obitelji i svom uspješnom brendu, pjevačica se nedavno ponovno aktivirala na društvenim mrežama, gdje rado dijeli trenutke iz svoje svakodnevice.

Nedavno je tako Lana dirnula svoje pratitelje na TikToku objavom koja je istovremeno izazvala čuđenje, divljenje i raspravu. U videu koji je u kratkom roku prikupio više od pola milijuna pregleda i preko četrdeset tisuća lajkova, Lana je podijelila vrlo osoban trenutak iz svoje trudnoće, prikazavši 3D snimku ultrazvuka svoje kćeri. Međutim, ono što je snimku učinilo posebnom nije samo prikaz bebe, već i neobičan oblik koji se pojavljuje tik uz nju, a koji pjevačicu snažno podsjeća na lik Isusa Krista. "Jesam li luda? Sve je moguće... pa tako i to", napisala je u opisu videa, otkrivajući kako se tri mjeseca borila sa sobom hoće li uopće podijeliti ovo iskustvo.

U samom videu, Lana je objasnila svoju dilemu. "Nadam se da me nakon ovog videa neće proglasiti ludom", započela je, pokazujući snimku. "Ovo je moj bebi, a ovo su obrisi lica iz profila nekoga tko me toliko podsjeća na...", kazala je, a video završava usporedbom dijela ultrazvučne snimke i kipa Isusa s krunom od trnja. Za Lanu, koja je prošla kroz, kako je sama opisala, "težak i neizvjestan put" tijekom trudnoće, ovaj je trenutak očito imao duboko duhovno značenje. Njezina kći, rođena krajem 2023. godine, za nju je "čudo", a ova snimka za mnoge njezine pratitelje predstavlja božanski znak i utjehu.

Objava je očekivano pokrenula lavinu komentara, koji su se podijelili u dva tabora. Brojni korisnici izrazili su divljenje i pružili Lani podršku, dijeleći svoja uvjerenja. "Prije nego što sam te oblikovao u majčinoj utrobi, poznavao sam te", citirao je jedan od najpopularnijih komentara Bibliju. "Ovo je nešto najdivnije što sam vidjela. Slava Isusu Kristu", "Naježila sam se, nevjerojatno", nizali su se komentari vjernika koji su u prizoru vidjeli jasan znak božanske zaštite. Mnogi su joj poručili da nije luda i da je njezino iskustvo blagoslov. S druge strane, bilo je i onih koji su ponudili pragmatičnija objašnjenja. "Pa to je posteljica", ustvrdio je jedan korisnik.