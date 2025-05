Bivša Miss Jugoslavije u braku je sa šeikom milijarderom! 'Živim u haremu, moj suprug ima 147 žena'

Bivša Miss Jugoslavije i jedna od najbogatijih Srpkinja, poduzetnica Jelena Bin Drai, punih 15 godina živi svoju bajku u Dubaiju s arapskim biznismenom i milijarderom, šeikom Saeedom Bin Draijem. A evo kako je zapravo sve krenulo... Naime, Jelena je karijeru započela u Milanu godinu dana nakon što je proglašena za Miss Jugoslavije, a onda je 2001. otišla u Dubai i postala jedna od najtraženijih manekenki u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Saeeda je upoznala preko zajedničkog prijatelja, a zanimljivo jest kako šeik u početku nije uopće bio fasciniran Jelenom.

- Prilikom prvog susreta uopće nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i stoga sam djelovala ispijeno. Kao i svaki Arap, voli 'rasne' žene, s izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli komunicirati - ispričala je iskreno Jelena te dodala: - Saeed je iz miješanog braka. Onog dana kada se njegov otac oženio Britankom, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situaciju. Njegova me obitelj jako dobro prihvatila. Ponašaju se prema meni kao da sam jedna od njih, ne prave razliku između moje i njihove vjere. Iako među Arapima nije običaj da mladić i djevojka žive zajedno, Saeed i ja nismo oklijevali to učiniti. Započeli smo zajednički život nakon samo dva tjedna veze - otkrila je lijepa brineta.

Ovaj par vjenčao se 2008. godine u Dubaiju, a na svadbi je bilo otprilike oko 300 uzvanika. Jelena i Saeed imaju četvero djece - kćer Asju i sinove Hilala, Hamdana i Rashida. Inače, tijekom svih ovih godina Jelena se suočavala i s brojnim glasinama, a neke su da zapravo živi u haremu s ostalim Saeedovim suprugama.

- Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je zalajao na mene, ne bih daleko stigla - poručila je i dodala u šali: - Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vrijeme ove pandemije ne moram trpjeti i gledati svaki dan - kazala je kroz smijeh svojevremeno.

Ovom izjavom je prekinula glasine i šuškanja o njihovu braku te svima dala do znanja kako živi potpuno normalnim obiteljskim životom. Inače, osim toga zanimljivo je i to da se bogatstvo njezina supruga procjenjuje na otprilike dvije milijarde dolara. Jelena na društvenoj mreži Instagram broji više od 70 tisuća pratitelja.