Bivša manekenka otkrila: 'Moja djeca traže da na putovanja nosim pepeo njihova pokojnog brata'

Bivša manekenka Chrissy Teigen otkrila je kako se njezina obitelj nosi s gubitkom sina Jacka. Naime, ona i suprug John Legend izgubili su bebu zbog komplikacija kada je bila u petom mjesecu trudnoće.

Sada priznaje da njezna djeca, Luna i Miles traže da na putovanje nosi kutiju u kojoj je Jackov pepeo.

"Bilo da idemo na odmor ili nešto slično, Luna (5) i Miles (3) uvijek kažu: 'Ne zaboravi bebu Jacka.' I onda ga moram spakirati", kazala je Chrissy i dodala:

"I onda kada stignemo na lokaciju, oni kažu: 'O, moj Bože, mora da je žedan. Ljudima bi ovo moglo zvučati ludo, ali moja djeca stave malu čašu vode uz kutiju pepela. I stvarno vole biti dio toga".

U kolovozu prošle godine sva sretna je podijelila vijest kako očekuju treće dijete, no samo mjesec dana nakon, zbog obilnog krvarenja završila u bolnici. Liječnici su joj tada rekli da neće uspjeti iznijeti trudnoću do kraja. "Šokirani smo i u dubokoj smo boli o kojoj samo čujete, onoj boli koju nikada prije nismo osjećali. Nismo uspjeli zaustaviti krvarenje i dati svojoj bebi potrebnu tekućinu, unatoč vrećicama i vrećicama transfuzije krvi. Jednostavno nije bilo dovoljno", napisala je prije godinu dana na Instagramu. "O imenima beba odlučujemo u zadnjem trenutku, neposredno prije nego što napustimo bolnicu. Ali iz nekog razloga ovog smo malenog dječaka u mojem trbuhu počeli zvati Jack. Dakle, on će nam uvijek biti Jack. Jack se toliko trudio da bude dio naše male obitelji i bit će to zauvijek.

Našem Jacku: 'Tako mi je žao što je bilo toliko komplikacija da ti nismo mogli dati dom potreban za preživljavanje. Uvijek ćemo te voljeti'", dodala je. Inače, ova bivša manekenka nedavno je došla u središte skandala nakon što je na društvenim mrežama javno priznala kako se srami svojih podlih tvitova iz prošlosti. Ona je brojnim poznatima, među kojima i reality zvijezdi Courtney Stodden 2011. slala niz podlih tvitova poput: 'Mrzim te', 'Idi na spavanje zauvijek' i 'Jedva čekam da umreš'. Njezine žrtve bile su i Lindsay Lohan, Sarah Palin, Avril Lavigne, Mariah Carey i Farrah Abraham.

Teigen ističe da žali zbog svojih postupaka te da je u procesu privatnog obraćanja ljudima koje je uvrijedila tijekom godina. Istaknula je i da je bila nesigurna i nezrela te da je osjećala da mora impresionirati druge.

"Otvorila sam Twitter kako bih privukla pažnju i pokazala ono za što sam u to vrijeme vjerovala da je sirov, pametan i bezopasan humor", rekla je te dodala da je mislila da će je to učiniti kulericom. Dodala je i da zna da nema opravdanja za takvo ponašanje, ali da ona više nije ta osoba. Nedavno je zbog svega i izbrisala na kratko svoj Twitter profil, no brzo ga je vratila.

