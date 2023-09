Bivša manekenka Antea Kodžoman dala je otkaz u Lokomotivi i otkrila gdje sada radi

Bivša manekenka i Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman (41) nakon što se povukla iz manekenskih voda, postala je direktorica marketinga NK Lokomotiva, a sada ova bivša manekenka ima novi posao i to u jednoj od poznatijih domaćih agencija za nekretnine u kojoj su zaposlena još neka poznata imena sa naše estrade poput bivših misica Sarah Ivanković i Arijane Podgajski, Nenada Tatrinova supruga Maje Šuput te Dine Purića koji se natjecao u "The Voiceu Hrvatska".

- Sarah znam iz manekenskih dana, a Arijanu sam upoznala sada. Obje su drage i vrijedne i prije svega super kolegice koje su mi uskočile odmah sa savjetima oko posla. Kako bih postala agentica za nekretnine morala sam proći obuku, a na zaokret u karijeri odlučila sam se nakon deset lijepih godina koje su mi donijele puno iskustva u upravi nogometnog kluba Lokomotiva. Sretna sam što sam dobila priliku raditi u najboljoj agenciji za nekretnine te biti dio njihovog tima. Posao je dinamičan i zanimljiv, jako sam zadovoljna - rekla je za Story Antea koja je završila fakultet ekonomije.

Zadnjih godina se Matea povukla iz javnosti i pojavljuje se samo na događajima bliskih prijatelja pa tako ne propušta modne revije svoje prijateljice Snježane Mehuna koja stoji iza modnog brenda Duchess, a redovito se i dalje druži s kolegicom s modnih pista Majom Cvjetković. Rijetko daje izjave za medije jer ima loša iskustva iz prošlosti kada su joj se pripisivale određene ljubavne veze pa zato ni ovom prilikom nije htjela odgovoriti na pitanje u kojem je ljubavnom statusu.

- Zamjerilo mi se to što se svašta pisalo o meni, a nisam od tračeva. Pogađalo me to. Iako s godinama prerasteš neke stvari, tako i to što me nekad boljelo. Nikad nisam komentirala svoj privatni život, pa ne bih ni danas. Tako da ostavit ću samo za sebe informaciju jesam li slobodna ili u vezi - rekla je Antea.

VIDEO Aleksandar Stanković: Već 14 godina se borim s depresijom, bio sam dezorijentiran u jednoj emisiji