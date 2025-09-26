Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MIJA ALEKSIĆ

Bio je jedan od najpoznatijih komičara bivše Jugoslavije, a život mu je obilježila velika tragedija

Mija Aleksić
Foto: Screenshot
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 20:30

Glumac Mija Aleksić rođen je na današnji dan prije 102 godine. Gledatelji su ga obožavali zbog komičnih uloga poput one u filmu 'Maratonci trče počasni krug', a život mu je obilježio pokolj u Kragujevcu, kada su nacisti 1941. strijeljali 3000 ljudi, a on je smrt izbjegao pukom srećom

Na današnji dan prije 102 godine u selu Gornja Crnuća, kod Gornjeg Milanovca, rođen je jedan od najpoznatijih glumaca bivše Jugoslavije Milosav Mija Aleksić. Glumac kojeg svi znaju po komičnim ulogama imao je tešku životnu priču, a za vrijeme Drugog svjetskog rata zamalo je doživio tragičnu sudbinu svojih kolega iz srednje škole.  Kada je napunio 10 godina, sa sestrom i roditeljima Velimirom i Sinđom preselio se u Kragujevac, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Tamo je napravio prve glumačke amaterske korake, nastupivši u školskoj predstavi s 14 godina.

Bezbrižno djetinjstvo prekinule su strahote koje su donijeli Drugi svjetski rat i njemačka okupacija. Tada se dogodio jedan od najcrnjih dana tog vremena. Dana 21. listopada 1941. nacističke snage strijeljale su u Šumaricama 3000 ljudi iz odmazde za 10 njemačkih vojnika, a među žrtvama je bilo i 300 školaraca. Pjesnikinja Desanka Maksimović, potresena strijeljanjem učenika, napisala je “Krvavu bajku” kojom je odala počast žrtvama. U sjećanje budućim naraštajima ostavila je stihove "Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu".

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
Mija Aleksić
1/21

Tada je Mija Aleksić, učenik Druge muške gimnazije, s drugovima odveden na streljanu i nekim čudom preživio. Učenici su raspoređeni u vojarnu, a kada je na red došla vojarna u kojoj je bio Aleksić, objavljeno je da je već ubijeno 3000 ljudi, a odmazda je prekinuta. Preostalim zatvorenicima i učenicima dopušteno je da odu kući. Iako mu je lice krasio osmijeh, a publici se urezao u sjećanje kao vrsni glumac i komičar, ova trauma Mije Aleksića ostala je duboko u sjećanju. Aleksić se glumom počeo baviti 1943., od ožujka je član ansambla Srpskog narodnog pozorišta iz Kragujevca. Igra manje uloge u Sterijinoj Pokondirenoj tikvi i Nušićevom Običnom čoveku. Od 1944. Aleksić postaje član SKOJ-a, a krajem rata postaje stalni član Zbora doma JA, i to kao tenor. Nakon rata Aleksić se upisuje na Pravni fakultet, ali nakon svega godinu dana napušta studij. Vraća se u kragujevačko kazalište i počinje glumiti zahtjevnije uloge.

Od rujna 1949. po naredbi odlazi u Narodno pozorište Beograd. Prva značajnija uloga mu je Aleksa u Laži i paralaži Sterije Popovića. Iste te godine počinje glumiti u tada popularnoj radio-emisiji Veselo veče lik Rafajla Rafa Maksića, i taj komični lik određuje njegovu glumačku osobnost. 1950. debitira na filmu, u kratkometražnom Muva Branka Ćelovića. Godine 1952. napušta Narodno Pozorište i prelazi u tada puno značajnije i bogatije Jugoslovensko dramsko pozorište. Uglavnom dobiva komične uloge; popa Jaše u Čehovljevom Višnjiku, Proke Purića u Nušićevoj Ožalošćenoj porodici i Ževakina u Gogoljevoj Ženidbi. Prvi dugometražni film koji je Aleksić snimio bio je Opštinsko dete (1953.) Puriše Đorđevića.

Godina 1959. počinje loše, doživljava težu prometnu nesreću, ali dobiva ulogu Pometa u Držićevu Dundu Maroju u režiji Bojana Stupice, u kojoj briljira. Za Aleksićevu karijeru presudna je bila televizija i jedna od prvih domaćih humorističkih serija - "Servisna stanica", scenarista Radivoje Lole Đukića i Novaka Novaka, tadašnje TV Beograd, koja je išla pune dvije godine (19 epizoda i to uživo). Lik koji je glumio, v.d. Raka bio je dobro primljen kod publike. U istoj seriji glumio je i Miodrag Petrović Čkalja, a njihovi međusobni sukobi i nesporazumi tjerali su publiku u salve smijeha. Nakon ove serije, Mija i Čkalja postaju nerazdvojni komičarski par u cijelom nizu Đukićevih serija, poput serije "Ogledalo građanina Pokornog" iz 1963. 

Od 1977. Aleksić je u mirovini, povremeno nastupa u filmovima. No, 1982. ostvario je jednu od svojih najpoznatijih uloga, Aksentija Topalovića u filmu "Maratonci trče počasni krug". Iako ga je pratio glas "teškog čovjeka", što je česta predrasuda o komičarima, Mija Aleksić je u privatnom životu bio posve drugačiji. Njegov sin Velibor opisao ga je kao divnog oca koji je, unatoč golemoj popularnosti, uspio sačuvati obiteljsku intimu. Nije volio slavu i trudio se zaštititi obitelj od nje, pa je u restoranima često birao stolove okrenute prema zidu kako ih drugi gosti ne bi ometali. Bio je posvećen suprug koji je, kako kažu anegdote, preslušavajući se za uloge, znao skidati suho i prostirati mokro rublje kako bi pomogao supruzi Ivanki. Jedna od njegovih strasti bilo je sakupljanje starih satova, slika i čaša, hobi koji je njegovao do kraja života.

Život Mije Aleksića bio je ispunjen i teškim borbama. Na vrhuncu karijere doživio je strašnu obiteljsku tragediju – smrt sina Boriše, što je označilo početak njegova povlačenja sa scene. Borio se i s alkoholizmom, no smogao je snage da piće potpuno izbaci iz upotrebe. Krajem osamdesetih godina narušilo mu se zdravlje te su mu zbog srčanih problema ugrađena dva bajpasa. Ipak, ni tada nije odustajao od glume, smatrajući rad najboljom terapijom. Preminuo je 12. ožujka 1995. u Beogradu i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, ovjenčan najvišim priznanjima poput Sedmojulske nagrade i nagrade "Dobričin prsten" za životno djelo. 

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
Ključne riječi
showbiz komičar Maratonci trče počasni krug Mija Aleksić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Zagreb: Voditeljica Ana Stunić
Video sadržaj
2
BIVŠA VODITELJICA

Sjećate se nje? Vodila je Red Carpet i IN magazin, a danas se pojavila u HRT-ovoj 'Potjeri'

Zanimljivo je da joj je ovo, kako je rekla, prvi put da je na Hrvatskoj televiziji. Lovkinja Morana kasnije je pohvalila i Anu kao voditeljicu prvog zagrebačkog pub kviza u Booksi, još prije 15 godina. Ana je u prvoj minuti imala 4 točna odgovora, osvojila je 2000 eura, no Morana ju je stigla na zadnjem pitanju na ploči na kojem nije znala prepoznati likove iz Hemingwayevog romana "Kome zvono zvoni"

William Shatner
Video sadržaj
POPULARNI KIRK

Legendarni glumac hitno hospitaliziran, sam je zvao pomoć usred noći

Prve informacije koje je prenio portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske glumcu, govorile su da se Shatner osjeća "dobro" i da se "udobno odmara" u bolničkoj ustanovi. Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se oglasio njegov agent, Harry Gold, koji je potvrdio da je glumac imao problema sa šećerom, ali je naglasio da je u bolnici bio samo na pregledu te da se već vratio kući.

Učitaj još