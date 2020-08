SLAVI 40. ROĐENDAN

Bio je dječja zvijezda 90-ih, a onda je jedva preživio pakao droge i alkohola

Film "Sam u Kući" snimio je kad je imao samo 10 godina. Osim u najpoznatijem božićnom filmu 90-ih, glumio je u filmovima poput "Orašara", "Getting Even with Dad", "Richie Rich" , a zbog zavidnog proboja tog mališana proglasili su ga najuspješnijim dječjim glumcem nakon Shirley Temple.