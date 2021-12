Beogradski glumac iz filma 'Toma' priča o ljubavi prvi put nakon prekida sa 19 godina starijom partnericom

Beogradski glumac Milan Marić zadnjih mjesec dana u fokusu je javnosti zbog uloge pjevača Tome Zdravkovića kojeg je utjelovio u filmu "Toma". S velikim interesom se pratio i njegov ljubavni život i dvogodišnja veza s 19 godina starijom Jelenom Pavlović, bivšom direktoricom jedne ugledne tvrtke. Ovaj par nikada nije javno pričao o svojoj ljubavi i zbilja su bili uspješni u tome da izbjegavaju medije i znatiželjnike, ali Milan je u nekoliko navrata snimljen dok je odlazio do Jeleninog stana.

Ova veza je, prema pisanju Story.rs nedavno ipak došla svom kraju. Na premijeri nove sezone serije "Besa" okupljeni novinari su iskoristili priliku da saznaju i pokoji detalj o njegovom ljubavnom životu i prvi put je nakon prekida s Jelenom govorio o ljubavi. Na pitanje što mu je ovih dana prioritet posao ili ljubav odgovorio je: Trenutno sam sam sebi prioritet, a to znači i posao i zdravlje i ljubav i sve. Dodao je kako se to sve može imati istovremeno, a na pitanje novinara ima li on to sve, odbio je odgovoriti.

Crtica iz ljubavne prošlosti ovog 31-godišnjeg glumca veže ga i za Hrvatsku jer je na početku karijere bio u vezi s našom glumicom Ninom Violić, koja je od njega starija 18 godina. Upoznali su se u Beogradu, kada je ona u srpskoj prijestolnici gostovala sa predstavom 'Kako smo preživjele'. Milan je tada imao 24, a Nina 42 godine. U vezi su bili šest mjeseci, raskinuli su sredinom 2015, a o svojoj ljubavi gotovo nikada nisu govorili za javnost.

VIDEO Gledatelji napali Maju Šuput zbog haljine: Ovo je van svake pameti! Pa ovu emisiju gledaju i djeca