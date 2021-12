Domaćem glazbeniku i srpskoj glumici sreća se osmjehnula nakon najtežih dana: 'Taj osjećaj nećemo zaboraviti'

Domaći glazbenik Marko Vukes (31) i njegova supruga, srpska glumica Nevena (31), objavili su kako čekaju svoje prvo dijete. Ova je dobra vijest stigla nakon godine u kojoj su ostali bez krova nad glavom nakon potresa koji je lani pogodio Zagreb i okolicu. Godinu i pol dana proveli su u 12 kvadrata, država im nije pomogla, a rate kredita iz mjeseca u mjesec samo su pristizale. No, u najtežim trenutcima imali su jedno drugo.

- Siguran sam da je najvažniji osjećaj, osjećaj odgovornosti prema tom malom biću koje nam je od Boga dano na čuvanje sve dok jednog dana ne odraste i krene svojim putem. Trenutno ga radosno iščekujemo… Nevenu doživljavam kao dio sebe, i nekako smo sve do sada odluke životne donosili zajedno pa tako i ovu da je trenutak za roditeljstvo. Trudimo se oboje da nas ne vodi svijet za odlukama, nego da pratimo svoj osjećaj - kazao je za RTL.hr glazbenik koji je lani sa suprugom snimio duet "Jedno drugo imamo". Bio je to jedan od posljednjih singlova koje je promovirao prije pandemije koronavirusa, koja ga je udaljila od glazbe. Uz sve to, mora i obnoviti svoj dom.

- Taj osjećaj, vjerujem, nikada nećemo zaboraviti. Od potresa, do života u 12 kvadrata, sami nas dvoje. Dobro je da nas ponekad podsjeti kako smo maleni i kako je jedino važno da smo živi i zdravi, da imamo jedno drugo i kako je čovjeku malo potrebno za sreću. Na žalost, od države još uvijek ni glasa, i mnogobrojne obitelji su i dalje bez svojih domova… Takve informacije nas čine tužnima, jer su ljudi prepušteni sami sebi. Mi smo Bogu hvala, uz pomoć bližnjih uspjeli izaći iz najteže faze. Prije nekoliko mjeseci smo napustili kontejner nakon godinu i pol života u njemu.

Nazire se kraj radovima, našem novom domu i na tome smo zahvalni. Krediti i računi za razrušene kuće i dalje pristižu, vjerujem svima, kao i nama, ali ovim putem šaljem poruku potpore svim obiteljima koji su u istoj situaciji - ne odustajte i ne gubite nadu. Nevena i ja se suosjećamo s njima jer znamo kako je živjeti u takvim uvjetima, a druga zima je tek počela - rekao je Marko Vukes.

