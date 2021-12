Sandra Perković oduševila novom objavom: 'Je li to ista ona djevojka koju vidimo kako baca težak disk'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (31) na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira u crnoj haljini. „Najjače oružje jedne žene su mozak, mudrosti, šarm i pamet! Fizička ljepota je samo šlag na torti“, napisala je u opisu objave.

Njezini pratitelji ostali su oduševljeni njezinim izgledom. „Je li to ista ona djevojka koju vidimo kako baca težak disk?“, pitali su. „Lijepa Sandra“, pisali su u komentarima te ostavili cijeli niz emotikona srca.

Inače, Sandra je nedavno u velikom intervjuu otvorila dušu i progovorila o ljubavi sa svojim trenerom Edisom Elkasovićem. Otkrila je i osjeća li pritisak oko potencijalne svadbe. „Mi smo definirani par, hoće li se to u nekoj skorijoj budućnosti dogoditi - vjerojatno i hoće. Gledamo prema tome, prvi put smo možda i pričali o tome, ali to nije stvar koja mene opterećava. Ne živim na opterećenje društva. Mladi smo, zdravi, živimo život i volimo se više od 80 posto parova koji imaju prstenje, djecu... Kad poželimo napraviti sljedeći korak - on će se dogoditi. Ne volim ništa isforsirano, a najmanje bih voljela da je to isforsirano", kazala je Perković.

Dodajmo još da su atletičarka i njen trener u posljednje vrijeme puno putovali, a sve fotografije je Sandra dijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

