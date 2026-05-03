VIDEO Grupa Lelek se oglasila nakon prve probe na Euroviziji i poručuju obožavateljima: Imamo iznenađenje

"Pozdrav, mi smo grupa Lelek, točnije dio grupe. Upravo smo završile s probom, bilo je predivno i uživale smo. Možete očekivati epsku izvedbu, a imamo i jedno iznenađenje", ovako su članice grupe Lelek, koja nas ove godine predstavlja na Eurosongu, publici putem društvenih mreža prenijele svoje dojmove nakon prve probe koju su odradile u Beču koji je ove godine domaćin prestižnog glazbenog natjecanja. Na Instagram storyju koji je objavljen na profilu Dore djevojke su izjavile kako je proba prošla odlično, rasvjeta i pozornica su ih oduševile i dodale su kako jedva čekaju da i publika vidi cijeli nastup.

U komentarima su se javili njihovi obožavatelji i pohvalili su im izgled za prvu probu. Obožavatelji iz Ukrajine poželjeli su im puno sreće, a mnogi su u komentarima napisali kako su im upravo predstavnice Hrvatske s pjesmom "Andromeda" favoriti ovogodišnje Eurovizije. "Apsolutni favoriti! Autentična energija i duboka, slojevita produkcija 'Andromede' upravo su ono što Euroviziji treba. Gledati ovo remek djelo kako oživljava na pozornici s tako zadivljujućom, mističnom estetikom je divno. Jedva čekamo to iznenađenje. Predivne ste, nadam se da vas vidimo u finalu. Outfiti su odlični.", pisalo je u komentarima gdje je publika najviše komplimenata uputila za kostime koje su djevojke nosile na probi.

Na Instagram profilu Dora.hrt podijeljeni su jučer i dojmovi s prve probe koji su preuzeti sa službenog ESC Reddita. "Nedugo nakon početka njihove izvedbe pjesme Andromeda, dobivamo impresivan kadar koji u potpunosti iskorištava catwalk koji vodi iz green rooma prema pozornici (i prvi put gledatelji će moći vidjeti kako taj element zaista dolazi do izražaja). Taj trenutak donosi dramatičnu prezentaciju hrvatske grupe, dajući njihovom dolasku na eurovizijsku pozornicu veličanstvenost kakvu zaslužuje. Obožavatelji LELEK-a već znaju iz njihove pobjedničke izvedbe na Dori koliko bend voli upečatljive haljine u obliku ogrtača.", pisalo je u osvrtu na njihov nastup.

Obožavatelji prate kladionice koje, iako znaju pogriješiti, uglavnom dobro odražavaju raspoloženje glasača jednog od najvažnijih glazbenih natjecanja koje mnogima služi i kao odskočna daska za daljnju karijeru. Naime, situacija se mijenja, no zasad za ukupnu pobjedu: Hrvatska se vrti oko 16. mjesta od 35 zemalja, s približno 1% šanse za pobjedu. Eurovisionworld navodi Lelek na 16. mjestu, s kvotama koje se uglavnom kreću otprilike od 51 do 120, ovisno o kladionici.