Ben Affleck zaglavio na parkiralištu, pa udario druge automobile dok je izlazio

Glumac Ben Affleck (50) zapeo je u svom Mercedesu na parkirnom mjestu, a kamere su ga snimili dok je pokušavao izaći. Glumac je u jednoj ulici bočno parkirao svoj luksuzni auto, no automobili koji su se nalazili ispred i iza njega onemogućili su mu izlazak.

Affleck je prvo pokušao izaći s parkirnog mjesta, a nakon neuspjeha uzeo je predah. Ova situacija glumca je uzrujala, pa je posegnuo i za cigaretom i kavom te tipkao po mobitelu naslonjen na automobil.

Nakon nekog vremena i čekanja, glumac je odlučio ući u svoj automobil i pokušao polako izaći s parkinga na kojem se bočno parkirao. Cijelu situaciju zabilježile su kamere, a sudeći prema snimkama, Ben je u nekoliko navrata udario druge aute u pokušaju rješavanja problema. Njegov izlazak s parkirnog mjesta trajao je ukupno 45 minuta, a snimka je postala viralna.

stop what you're doing and watch ben affleck attempt to get out of this very tight parking spot.



spoiler alert: he hits the car in front of him a couple times lol pic.twitter.com/ynMzvt0uPE