Bahra ostala bez posla: 'Podstanar sam, bilo kakva pomoć bi mi dobro došla'

Bahra Zahirović, mnogima omiljena kandidatkinja prošle sezone showa 'Ljubav je na selu, zbog korona krize ostala je bez posla. Iako je tijekom showa mnoge nasmijavala svojim upečatljivim izjavama, ali i podizala nevjerojatnim optimizmom Bahri trenutno u životu ne cvatu ruže. Početkom travnja izgubila je posao, a unatoč prijavama koje od tada konstantno šalje novi do sada još uvijek nije pronašla.

- U koroni mi više nisu produžili ugovor, nisam imala pravo na burzu i nikako si ne mogu naći posao, a imam otvorene profile na raznim stranicama za traženje posla - ispričala je Bahra za 24sata.

Kazala je i kako je svjesna da su se u istoj situaciji zbog krize našli mnogi, a trenutno ju najviše brine što uskoro možda više neće moći platiti najamninu i režije iako je do sada sve svoje obveze uredno podmirivala.

- Ta kriza me tjera u strah, uvijek sve plaćam, uvijek sam lako nalazila posao, a sad nitko ne želi zaposliti. Podstanar sam, bilo kakva pomoć mi je dobrodošla, ali želim raditi. U Njemačkoj sam radila kao njegovateljica, to je težak posao i sada to ne bih mogla, ali imam volju za rad. Najviše sam bila spremačica i u tome sam odlična. Na zadnjem poslu sam čistila urede, ali kako ljudi nisu dolazili raditi u tvrtke nego od kuće, nisam im više bila potrebna. Iskreno vam govorim, ja bih i konobarila, pa sve se može naučiti - ističe Bahra koja je posao pokušala pronaći i preko Facebooka. Kaže da unatoč tome što ima 28 godina radnog staža još ne može u mirovinu, a ne želi živjeti od socijalne pomoći. - Radit ću i tako zaraditi, samo još moram naći posao. Slobodno neka mi se jave na moj Facebook - kaže Bahra kojoj želimo puno sreće u pronalasku novog posla.