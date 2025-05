Baby Lasagna suprugu je iznenadio ovim prijedlogom nakon vjenčanja: To joj je bilo apsurdno

Marko Purišić, poznatiji pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu, gostovao je u podcastu Ive Kraljević i otvoreno progovorio o svojoj glazbenoj karijeri, ljubavi, braku i planovima za budućnost. U opuštenom razgovoru prisjetio se svog glazbenog uspona i eurovizijskog iskustva, ali i otkrio dosad nepoznate detalje iz privatnog života. Iako se na pozornici čini kao netko tko uvijek drži stvari pod kontrolom, Marko je pokazao i svoju ranjiviju, emotivniju stranu. Govoreći o budućnosti, istaknuo je želju za eksperimentiranjem u glazbi: – Volio bih sve isprobavati, meni je to super. Rado bih radio s reperima, pa i neku cajku – da mi Elizabeta da. Ali ne da mi. Nagovorit ću je, bit će Marko featuring Breskvica ili Lepa Brena - našalio se Baby Lasagna u ovom podcastu, referirajući se na svoju suprugu Elizabetu, s kojom se vjenčao u listopadu prošle godine.

Dodao je i kako bi volio surađivati s domaćim glazbenicima kao što su Miach i Grše, pokazujući otvorenost prema različitim glazbenim pravcima. No, osim o glazbi, Marko je iskreno govorio i o svojim obiteljskim planovima. Otkrio je da mašta o ulozi oca i da je spreman prilagoditi karijeru očinstvu. – To mi je nešto sveto, iznad moje kontrole. Vidim se kao otac i spreman sam žrtvovati karijeru ako treba. Ne bih išao na preduge turneje ako me žena i djeca trebaju. Bitno mi je da ih mogu uzdržavati, ali i da sam prisutan - rekao je iskreno. Dotaknuo se i početaka zajedničkog života s Elizabetom, otkrivši da nije sve teklo glatko kako mnogi možda misle. – Bilo je izazova. Ja sam čak bio predložio da neko vrijeme živimo odvojeno nakon vjenčanja, dok ne pronađemo zajednički stan. Njoj je to bilo potpuno apsurdno, a meni sasvim normalno – tako su živjeli i moj djed i baka. Glavno mi je bilo da se vjenčamo - prisjetio se Marko.

Njihovo intimno vjenčanje održano je prošle godine u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Baby Lasagni kum je bio brat Martin, dok je Elizabetu do oltara ispratila njezina najbolja prijateljica. Upravo je Elizabeta bila velika podrška Marku tijekom njegovog eurovizijskog nastupa, a zaslužna je i za vizualni koncept i režiju spota za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", s kojom je Hrvatska osvojila povijesno drugo mjesto.

