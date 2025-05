Evo kako je Meghan Markle prekršila kraljevski protokol na dan vjenčanja s princom Harryjem

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry i Meghan Markle, slaveći sedmu godišnjicu braka, ostaju dosljedni u svom odstupanju od konvencija, što je bilo očito još od njihovog vjenčanja u kapeli Svetog Jurja. Taj dan, 19. svibnja 2018., opisan kao "vjenčanje iz bajke", bio je znatno drugačiji od kraljevskih vjenčanja iz prošlosti, a gosti su ga nazvali najraznolikijim velikim događajem za vrijeme vladavine kraljice Elizabete II. Meghan Markle je od samog početka pokrenula vlastitu "mini-revoluciju" svojim multikulturalnim vjenčanjem pod američkim utjecajem, kakvo britanska kraljevska obitelj i milijuni gledatelja dotad nisu vidjeli. Čak i prije samih zaruka, Harry je jasno dao do znanja da neće tražiti dopuštenje Meghaninog oca za brak, iako je morao dobiti odobrenje svoje bake, kraljice.

Jedan od najzapaženijih trenutaka kršenja protokola bio je Meghanin govor na večernjem prijemu. U Americi je uobičajeno da par, kum, djeveruša i roditelji drže govore, no na britanskim kraljevskim vjenčanjima ta je čast obično rezervirana za kuma, domaćina i mladoženju. Meghan je u svom govoru, čiji su dijelovi kasnije objavljeni u Netflixovoj dokumentarnoj seriji "Harry & Meghan", njihovu priču nazvala "modernom bajkom", zahvalivši kraljici na toploj dobrodošlici, princu Charlesu što ju je otpratio dio puta do oltara te majci Doriji na podršci. Najveći dio pohvala uputila je Harryju. Osim toga, Meghan je odlučila sama prošetati dijelom prolaza do oltara kako bi naglasila svoju neovisnost, prije nego što joj se pridružio tadašnji princ Charles. Par se tijekom ceremonije također držao za ruke, a njihov poljubac na stepenicama kapele bio je prvi takav kraljevski poljubac na tom mjestu. Čak je i izbor djeveruša i paževa, koji nisu bili isključivo iz kraljevske obitelji, predstavljao odmak od tradicije.

Samo vjenčanje održano je u subotu, odstupajući od kraljevske konvencije vjenčanja radnim danom, iako je to pravilo i prije bilo prekršeno, primjerice kada su Charles i Camilla pomaknuli datum svog vjenčanja. Anglikanska crkvena služba imala je izrazito američki prizvuk, s američkim biskupom koji je održao strastven govor i gospel zborom koji je kapelu ispunio glazbom Bena E. Kinga i Ette James. Neki izvori navode da je i sam izbor bijele vjenčanice bio upitan s obzirom na to da je Meghan bila razvedena. Tijekom vožnje kočijom kroz Windsor nakon vjenčanja, Meghan je navodno nesvjesno opsovala, što svakako nije u skladu s očekivanom razinom dekora kraljevske obitelji u javnosti.

Na sedmu godišnjicu, Meghan je na svom Instagram profilu i putem svog lifestyle brenda "As Ever" podijelila emotivne objave. Neki su je kritizirali da "sama sebi čestita godišnjicu", no objave su prikupile tisuće lajkova. Posebno je istaknula simboliku dviju palmi u dvorištu njihove vile u Montecitu, koje Harry vidi kao prikaz njihove povezanosti. Na "mood boardu" koji je podijelila našle su se brojne dosad neviđene fotografije, uključujući selfie iz Londona 2016., slike s putovanja u Bocvanu i Norvešku, fotografije sa zaruka, ultrazvuk sina Archieja, pa čak i prikaz njezinog grba koji je odobrila pokojna kraljica Elizabeta II. Nedavno je primijećeno i da je Meghan promijenila redoslijed nošenja svog vjenčanog prstenja, vrijednog oko 247.000 eura, vrativši ga na konvencionalniji raspored.

Iako ujedinjeni u želji za drugačijim životom izvan kraljevske obitelji, čini se da se par suočava s takozvanim "sedmogodišnjim glitchom", gdje se njihovi profesionalni putevi sve više razilaze. Dok je Meghan, prema riječima kraljevskog stručnjaka Richarda Fitzwilliamsa za Daily Mail, ambiciozna i teži postati milijarderka kroz svoje projekte poput TV emisija i ulaganja u start-upove (uključujući brendove poput veganske kave Clevr Blends i linije za njegu kose Highbrow Hippie), Harry pronalazi ispunjenje u dobrotvornom radu. Njegov angažman u Invictus Games, HALO Trustu i kao globalni ambasador za Scotty's Little Soldiers ostaje snažan. Unatoč unosnom ugovoru s Netflixom (navodno vrijednom oko 94 milijuna €) i Spotifyjem (oko 21 milijun €), koji je raskinut, Meghan se sve više fokusira na solo projekte poput svog lifestyle programa "With Love Meghan" i podcasta, dok je Harryjeva uključenost u neke zajedničke projekte bila manja. Njihova veza, započeta kao bajka koja prkosi pravilima, nastavlja se razvijati pod budnim okom javnosti, s jednakom dozom nekonvencionalnosti koja ih je definirala od prvog dana.

