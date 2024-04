Baby Lasagna se ispričao na TikToku: 'Pokušat ću biti bolji'

Hrvatski predstavnik na Euroviziji, Marko Purišić (28) poznatiji kao Baby Lasagna, na društvenoj mreži TikTok redovito animira svoje fanove i drži ih u koraku s najnovijim događanjima oko pripreme za natjecanje koje će se održati u svibnju u švedskom Malmöu. Za Uskrs je odlučio snimiti vlastitu trpezu prepunu klasičnih balkanskih namirnica. Nabrajajući povrće, zalomila mu se pogreška zbog koje se u prvoaprilskoj maniri novim videom odlučio ispričati.

- Pozdrav svima, ovaj video se dugo iščekivao - započeo je Lasagna ozbiljnog izraza lica i uzdišući: - Mislim da je došlo vrijeme da se oglasim o problemu. Mislio sam da će to nestati samo od sebe, ali čini se da se samo pojačava. Dakle, jučer, uslijed neobazrivosti i impulzivnosti, uvrijedio sam mnoge Balkance. Jučer, dok sam snimao video za TikTok, nabrajao sam povrće prilikom čega sam mladi luk zabunom nazvao porilukom - u tužnom tonu nastavio je Lasagna.

- Želim iskoristiti ovu priliku da se ispričam svima koje sam uvrijedio svojim manjkom znanja o tradicionalnim balkanskim namirnicama. Pokušat ću, trudit ću se, da budem bolji - zaključio je i nasmijao mnoge. Ovo su neke od reakcija fanova.

- "Prihvaćamo tvoju ispriku. Sljedeći put se sjeti istražiti svoje povrće", "Nema vraćanja, moja prisutnost tone u poriluk", "Drago mi je da mladi luk konačno dobija pozornost koju zaslužuje", "U redu je, mi volimo i mladi luk i poriluk", "Mislila sam da je ovo ozbiljan video", "Svi zaslužuju drugu šansu, ali molim te da više nikad ne dopustiš da se ovo ponovi. Sumnjam da ću moći prijeći preko nečeg sličnog ukoliko se ponovi." - nižu se komentari oduševljenih fanova.

Sporni video o kojem Purišić govori objavljen je u nedjelju, na Uskrs, kad je snimao blagdansku večeru i umjesto "mladi luk", rekao "poriluk". Pratitelji u komentarima brzo su mu dali do znanja da je učinio pogrešku.

Podsjetimo, hrvatski predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna i njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim", nakon više od mjesec dana, više nisu na prvom mjestu eurovizijskih kladionica. Naime, Baby Lasagna za favorita na kladionicama glasio je od 29. veljače, a u ponedjeljak ujutro još se nalazio na prvom mjestu sa 16 posto šansi za pobjedu. No, samo nekoliko sati kasnije, Baby Lasagna pao je na drugo mjesto. Na prvom mjestu sada se nalazi predstavnik Švicarske Nemo s pjesmom "The Code". Švicarcu se previđa 17 posto šansi za pobjedu, a preko noći je skočio na kladionicama. Na trećem mjestu kladionica je Talijanka Angelina Mango s pjesmom "La noia". Ona nam je do sad bila najveća konkurencija, a njene šanse su za sad 13 posto.

