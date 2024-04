Poznati se oproštaju od kraljice tamburaške glazbe: 'Ovako ću vas zauvijek nositi u sjećanju'

Vijest o smrti glazbenice Vere Svobode mnoge je danas rastužila. Pjevačica koja je bila jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Jugoslaviji u sedamdesetim godina napustila nas je jutros u 88. godini života, a ove tužne vijesti potvrdila je njezina kći Vesna Njikoš Pečkaj. Svoboda se proslavila narodnim i starogradskim pjesmama, a tom je žanru ostala vjerna cijeli život. Kroz dugu karijeru upoznala je mnoge ljude te utjecala na njihove živote. Mnogi su tako nakon ove tužne vijesti na društvenim mrežama uzeli trenutak kako bi se oprostili od pjevačice.

Radijski voditelj i novinar Zlatko Turkalj Turki na svojem se Facebook profilu oprostio od Vere uz nekoliko fotografija snimljenih tijekom njegove emisije Music pub. - Napustila nas je Vera Svoboda - kratko je napisao te izvukao ulomak iz svoje knjige i radijskog serijala "Žene u glazbi, stihu i interpretaciji" . Turkalj je istaknuo da je Vera bila kraljica tamburaške glazbe i ambasadorica slavonske glazbe.

Od Vere se oprostio i glazbenik Jacques Houdek. - Predraga moja gospođo Vera… Ovako ću Vas zauvijek nositi u najljepšem sjećanju; kao vedru, nasmijanu, pozitivnu, izvanserijski talentiranu i muzikalnu KRALJICU tamburaške glazbe i zaštitnicu starogradskih pjesama. Hvala Vam na svakoj pjesmi, svakom kolegijalnom i prijateljskom savjetu, svakoj veličanstvenoj prilici da zajedno muziciramo i uživamo u našim najdražim pjesmama. Pozdravite mi Kiću! Počivali u miru Božjem. Voli vas i zauvijek poštuje Vaš Jacques - poružio je Houdek uz fotografiju s nastupa sa Svobodom.

Miroslav Škoro također se oprostio od Svobode. - Kada bi na radiju čula Veru Svobodu, moja pokojna majka je uvijek imala potrebu naglasiti dvije stvari: Kako je gospođa Vera prava dama i da su rođene iste godine. Uistinu, Vera Svoboda je oličenje kulturnih manira i jedan od simbola slavonske glazbe kojoj je, sa svojim pokojnim suprugom Julijem Njikošem, posvetila cijeli život. Danas nas je napustila i otišla je, svojim zvonkim glasom, pjevati nebeskim ravnicama. Bila je čast poznavati Vas i biti s Vama na pozornici, gospođo Vera. Obitelji, rodbini i prijateljima, Kim, Ivana, Matija i ja izražavamo iskrenu sućut. Neka Vam je pokoj vječni i laka Vam bila naša slavonska i hrvatska zemlja koju ste toliko voljeli - poručio je Škoro.

Podsjetimo, Vera je cijeli život bila srcem vezana za svoj rodni Osijek, a u njemu će biti i pokopana.

Tijekom karijere pjevala je Hrvatima od Australije i Novog Zelanda preko Iraka, Kuvajta, Švedske pa do SAD-a i Kanade. Zapjevala je i sudionicima “Hrvatskog proljeća” zatvorenima u Staroj Gradiški, a anegdotu s tog koncerta usred zatvora Stipe Mesić prepričava i pet desetljeća kasnije. Snimala je domoljubne pjesme još prije uspostave Republike Hrvatske. Njezin glas odjekivao je tijekom Domovinskog rata s prvih crta bojišnice, od Osijeka do Petrinje.

Zanimljiv je i podatak kako je od 1990. do danas nastupila na 395 humanitarnih koncerata. Impozantna je to i izrazito produktivna karijera, kroz koju ju je od samih početaka pratio suprug, muzikolog i glazbeni urednik Julije Njikoš, sve do svoje smrti 2010. godine. Baš zbog njegova premještaja na poslu, Vera Svoboda je osječku adresu 70-ih godina zamijenila zagrebačkom. No pripadnost rodnom gradu uvijek je isticala.

