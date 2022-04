Baby iz 'Prljavog plesa' otkrila zašto je napravila operaciju nosa koja joj je drastično promijenila izgled

Američku glumicu Jennifer Grey (62) uloga Baby u filmu ''Prljavi ples'' pretvorila je u zvijezdu, a nakon što se proslavila, odlučila je promijeniti svoj izgled. Jennifer je otišla pod nož kako bi korigirala svoj nos, nakon čega je došlo do drastične promjene izgleda. Glumica je na operaciju otišla na nagovor majke koja se bavila istim poslom i smatrala je da će joj biti puno lakše dobivati uloge ako će izgleda kao klasična ljepotica.

– Razumijem da su bile pedesete. Razumijem da su se moji roditelji prilagodili. Shvatila sam da moraš promijeniti ime i da moraš učiniti određene stvari, i to je jednostavno normalno, zar ne? Ne možeš biti gay. Ne možeš biti Židov. Znaš, ne možeš izgledati kao Židov. Samo se pokušavaš uklopiti u ono što grupa misli – prokomentirala je glumica stavove svojih roditelja u svojim memoarima koji nose naziv ''Out of the Corner'' i koji bi trebali izaći početkom svibnja.

U mladosti se Jennifer često družila s redateljem Andyjem Warholom, koji ju je jednom prilikom pitao zašto i ona nije operirala nos kao njezin otac, što ju je jako povrijedilo.

– Rekao je nešto kao: "I, znaš, pogledao bih Jennifer. Pitao bih se, znaš, zašto je ona... Hm, njezin tata je operirao nos. Zašto se ne bi pobrinuo da i ona operira svoj." Ili tako nešto. Kamo god bih otišla, rekla bih: "Čekajte. Oprostite. Ja sam osoba s drugim osobinama i drugim nevjerojatnim karakteristikama. Zašto su svi tako zapeli za moj nos?" prisjetila se.

Foto: PA/Pixsell Amerikanka je istaknula da joj je druga polovica života bila puno bolja od prve te da se nikad nije ugodnije osjećala u svojoj koži nego sada.

– Samo želim osjetiti tko sam sada. Ali da kada pitaš druge ljude tko si i tražiš od ljudi da te vole pa uzimaš njihovo mišljenje kao definiciju svoje vrijednosti, mislim da je to sklizak teren – priznaje.

Inače, na prvi zahvat Jennifer je otišla 1989. godine, a promjena je bila toliko drastična da je ni prijatelji nisu prepoznali.

– Otišla sam u operacijsku salu kao zvijezda, a izašla kao anonimka! Bila je to operacija nosa iz pakla! Uvijek ću biti ona glumica koja je nekada bila poznata, a koju danas nitko ne prepoznaje zbog zahvata na nosu – ispričala je Jennifer. Dodajmo da je u memoarima opisala i mnoštvo neugodnih situacija koje su joj se dogodile u svakodnevnom životu, gdje su obožavatelji filma tvrdili da to nije ona.

