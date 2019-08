Ava objavila svoje gole fotografije: 'Neće mene nitko ucjenjivati'

Ne može mene nitko ucjenjivat, to možete nekom drugom. Ja sam bila par godina playboy model tako da je tijelo za mene umjetnost. Uvik i kažem da namjerno slikam provokativne slike jer zašto ne bi isticala stražnjicu i trbuh zbog kojih se odričem mnogih stvari i naporno treniram dok vi kauč-svinje samo bacajte hejt s bedrusinama i podbradcima iskompleksirani bolesnici, voli vas Ava..😘😘

