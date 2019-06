Poznata Hrvatica ima novi posao u Srbiji, a ovo joj je mjesečna plaća

Početkom prošlog tjedna došla je u srpski reality show "Parovi" i izazvala opću pomutnju. Međutim, Avi Karabatić se ukazala i poslovna ponuda koju je prihvatila - vodit će dvije emisije na televiziji Happy: "Parovi" i "Glamur", piše Kurir.rs.

Ugovor je potpisala prije dva dana, a plaća će joj biti 1.500 eura, odnosno nešto više od 11 tisuća kuna.

- Ovo su bili najkraći pregovori koje smo dosad vodili. S Avom smo se dogovorili za 15 minuta, potpisali ugovor i nazdravili sa šampanjcem. Očekujemo od nje da opravda naše povjerenje, u što ne sumnjam jer je kod nas već radila kao voditeljica - rekli su zadovoljni suradnici s Happy televizije za Kurir.

Došavši u reality show "Parovi" gdje je upoznala najkontroverzniji par u regiji Milijanu Bogdanović i Milojka Božića, Ava je za 24 sata rekla s potpunim uvjerenjem da se par zaista voli.

Podsjetimo, nedavno je ova plavuša završila u beogradskoj bolnici zbog jakih bolova uzrokovanih bubrežnim kamencom.

Jučer sam osjetila jaku bol u bubregu, otišla sam u hitnu i saznala da imam bubrežni kamenac 4.5 mm, i tako danas za rođendan cijeli dan u bolnici - napisala je u obavijesti na Instagramu.



- Iskreno nikad nisam obraćala pažnju na bubrežne kamence. Bolest je stvarno česta i jedna od najčešćih poremećaja urinarnog trakta. Kad se oporavim obavezno pišem blog gdje ću opisati moje stanje od početka do kraja. Moram napomenuti da to nije opasna bolest već jako bolna. Ljudi koji prolaze kroz to stanje trebaju znati da se ne trebaju bojat jer to nije ništa opasno. Samo trebate biti jaki mentalno. Hvala doktorima iz Beograda - bila je jako zahvalna, a u posjet su joj dolazili mnogi da bi ju oraspoložili.