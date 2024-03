Atraktivna glumica priznala da nikad nije probala ovo piće, ali i kakvu tjelovježbu voli

Američka glumica Sydney Sweeney (26) u novom intervjuu otkrila je detalje o svojoj prehrani, vježbanju i tajnama ljepote, a neke tvrdnje iznenadile su njene obožavatelje. Naime, u intervjuu kojeg je dala za Wall Street Journal, Sweeney, koja glumi u novom horor filmu Immaculate, otkrila je da nikad ne pije kavu i da navodno može funkcionirati sa samo dva sata sna.

- Spavam koliko god imam sati sna, ali poznata sam po tome što mogu funkcionirati uz vrlo, vrlo malo sna jako dugo vremena - rekla je lijepa glumica za Wall Street Journal nakon što su je upitali o glasinama da može funkcionirati na samo dva sata sna. Kad su je upitali o njezinoj rutini doručka, dodala je: - Nikad nisam probala kavu. Pijem samo vodu. Za doručak volim zdjelu bobičastog voća. Možda malo granole, slanine, kroasana, ali uvijek idem na bobičasto voće.

U intervjuu je Sweeney priznala da joj se sviđaju 'vježbe visokog intenziteta za cijelo tijelo', poput SolidCorea, iako je nakon toga 'ubija stražnjica', te da se obično ustaje u 7:30 svakog jutra. Glumica je potvrdila da će se serija koja ju je proslavila, Euforija, za koju je HBO objavio u ponedjeljak da je odgođena zbog rada na scenariju, snimati ove godine.

Zgodna glumica otkrila je da se bavi restauracijom starih automobila kao hobijem. - Imam auto koji planiram upaliti. Ne želim još ništa otkrivati da ne pokvarim iznenađenje jer ću ga objaviti na svom TikToku. Imam ga već neko vrijeme, a čuvala sam ga i to će biti moj ovogodišnji projekt dok budem snimala Euforiju - dodala je.

Sweeney glumi u novom filmu 'Immaculate' o redovnicama, u kojem glumi časnu sestru koja zatrudni poput Djevice Marije. - Moguće je promatrati Immaculate u svjetlu nedavnih zakona koji se tiču ​​autonomije žena nad njihovim tijelima i kako je religija korištena i zlouporabljena da bi se opravdalo oduzimanje ljudskih prava u tom pogledu - napisao je David Fear u svojoj recenziji za Rolling Stone.

Krajem prošle godine, mlada glumica pojavila se na premijeri svog novog filma 'Anyone But You' u Australiji, a okupljene je oduševila svojim izdanjem na crvenom tepihu. Naime, nosila je prozirnu odjeću pastelnih nijansi koja malo toga prepušta mašti. Njezina se modna kombinacija sastojala od dekoltiranog prozirnog satenskog topa i suknje u odgovarajućoj boji, a ispod toga nadziralo se bijelo donje rublje.

Njezino provokativno izdanje oduševilo je prisutne, a odjevnu je kombinaciju začinila štiklama s remenčićima oko gležnjeva. Prepoznatljivu plavu kosu ostavila je raspuštenu, a atraktivno izdanje dopunila je parom naušnica i velikim dijamantnim prstenom.

