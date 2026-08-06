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DIRLJIV DETALJ

FOTO Najstarija Jolina kći objavila rijetku fotku djeda, o ovom detalju na njegovoj kapi svi pričaju

Iva Čagalj
Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
06.08.2026.
u 08:00
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Fotografija Jolina oca Ivana, koju je na Instagramu podijelila njegova unuka Iva, privukla je veliku pozornost i izazvala brojne pozitivne reakcije

Najstarija kći pjevača Jole, Iva Čagalj, objavila je rijetku fotografiju svog djeda Ivana. Tom prilikom u središtu pozornosti našla se personalizirana kapa ponosnog djeda na kojoj stoji emotivan natpis: "Moji omiljeni ljudi zovu me dida". Ispod te dirljive poruke izvezena su i imena njegove unučadi - Iva, Ema, Tia i Ivan, četvero djece koje pjevač Joško Čagalj Jole ima sa suprugom Anom.

Ovaj simpatičan detalj savršeno ilustrira bliskost i ljubav koja prožima obitelj Čagalj, a kojoj je popularni pjevač, kako često ističe, iznimno posvećen. Sam Jole u braku je s Anom od 2006. godine, a obitelj im je oduvijek bila na prvom mjestu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, kruna njihove obiteljske sreće bio je dolazak najmlađeg sina Ivana Luke u prosincu 2019. godine, koji se pridružio trima starijim sestrama. Jole nikada nije krio oduševljenje zbog prinove, govoreći kako ga je rođenje dječaka dodatno pomladilo. Iako su mnogi nagađali o mogućem petom djetetu, pjevač je ranije otkrio kako smatra da je četvero djece Božji dar i sasvim dovoljan broj za njihove godine.

FOTO Jole objavio preslatke fotografije sa suprugom i kćerima pa poslao snažnu poruku
Iva Čagalj
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Pritom je iskazao veliko poštovanje prema supruzi Ani, naglasivši kako ona posljednjih 18 godina gotovo da nije imala slobodan dan te da je vrijeme da i ona malo odahne. Upravo takve izjave, kao i geste poput kape ponosnog djeda, svjedoče o čvrstim temeljima na kojima počiva njihova obitelj.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
djed Iva Čagalj joško čagalj jole showbiz

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