FOTO Najstarija Jolina kći objavila rijetku fotku djeda, o ovom detalju na njegovoj kapi svi pričaju

Najstarija kći pjevača Jole, Iva Čagalj, objavila je rijetku fotografiju svog djeda Ivana. Tom prilikom u središtu pozornosti našla se personalizirana kapa ponosnog djeda na kojoj stoji emotivan natpis: "Moji omiljeni ljudi zovu me dida". Ispod te dirljive poruke izvezena su i imena njegove unučadi - Iva, Ema, Tia i Ivan, četvero djece koje pjevač Joško Čagalj Jole ima sa suprugom Anom.

Ovaj simpatičan detalj savršeno ilustrira bliskost i ljubav koja prožima obitelj Čagalj, a kojoj je popularni pjevač, kako često ističe, iznimno posvećen. Sam Jole u braku je s Anom od 2006. godine, a obitelj im je oduvijek bila na prvom mjestu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, kruna njihove obiteljske sreće bio je dolazak najmlađeg sina Ivana Luke u prosincu 2019. godine, koji se pridružio trima starijim sestrama. Jole nikada nije krio oduševljenje zbog prinove, govoreći kako ga je rođenje dječaka dodatno pomladilo. Iako su mnogi nagađali o mogućem petom djetetu, pjevač je ranije otkrio kako smatra da je četvero djece Božji dar i sasvim dovoljan broj za njihove godine.

FOTO Jole objavio preslatke fotografije sa suprugom i kćerima pa poslao snažnu poruku

Pritom je iskazao veliko poštovanje prema supruzi Ani, naglasivši kako ona posljednjih 18 godina gotovo da nije imala slobodan dan te da je vrijeme da i ona malo odahne. Upravo takve izjave, kao i geste poput kape ponosnog djeda, svjedoče o čvrstim temeljima na kojima počiva njihova obitelj.

Dronovi na nebu u Sarajevu formirali lik Halida Bešlića tijekom drugog koncerta Dine Merlina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI