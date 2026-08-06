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GOLUPČIĆI!

FOTO Jelena Perčin i Ante Gelo podijelili nove romantične fotke, evo gdje su uživali cijelu večer

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
06.08.2026.
u 08:43
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Nedavno vjenčani par nije propustio jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja, održan u impresivnom ambijentu pulske Arene, a dio atmosfere podijelili su i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Glumica Jelena Perčin (45) i glazbenik Ante Gelo (51) proteklu su noć proveli u Puli, gdje su uživali u koncertu Nicka Cavea i njegova benda The Bad Seeds. Nedavno vjenčani par nije propustio jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja, održan u impresivnom ambijentu pulske Arene, a dio atmosfere podijelili su i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na Instagramu su objavili zajedničku fotografiju snimljenu među publikom, u prepunom antičkom amfiteatru. Jelena i Ante na selfieju poziraju zagrljeni i nasmijani, dok se iza njih vide osvijetljene kamene tribine i brojni posjetitelji koji su ispunili gledalište. Njihova bliskost i dobro raspoloženje nisu promaknuli pratiteljima, a fotografiju su dodatno upotpunili prigodnim glazbenim odabirom. Kao podlogu objavi odabrali su Caveovu pjesmu "Breathless", jednu od vedrijih i romantičnijih skladbi iz njegova bogatog glazbenog opusa. Time su, čini se, željeli dočarati ne samo atmosferu koncerta nego i trenutak zajedništva u kojem su uživali daleko od svakodnevnih obveza.

Za večernji izlazak Gelo je odabrao ležernu košulju upečatljiva uzorka, dok se Perčin odlučila za jednostavnu i elegantnu bijelu ljetnu kombinaciju. Izdanje je upotpunila zlatnim naušnicama, a kosu je svezala u visoki rep. Nenametljivim modnim odabirom glumica je još jednom pokazala kako i u opuštenim prilikama ostaje vjerna profinjenom stilu. Nakon što su mjesecima svoju vezu nastojali držati podalje od očiju javnosti, Jelena i Ante danas više ne skrivaju sreću. Zajedničke trenutke povremeno dijele na društvenim mrežama, a sve ih se češće može vidjeti i na kulturnim, društvenim i javnim događanjima. Njihove objave redovito izazivaju pozornost pratitelja, koji im u komentarima ostavljaju brojne komplimente i lijepe želje.

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Podsjetimo, Jelena Perčin i Ante Gelo nedavno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali članovi obitelji i njihovi najbliži prijatelji. Glumica i glazbenik u početku nisu javno govorili o svojem odnosu, no sve se promijenilo krajem 2025. godine, kada su tijekom dočeka Nove godine u Dubrovniku fotografirani u strastvenom poljupcu. Nakon toga više nisu skrivali da su zajedno. Počeli su se pojavljivati na javnim događanjima, a djeliće privatnog života povremeno su otkrivali i svojim pratiteljima. Za Jelenu je ova ljubav označila novo životno poglavlje nakon braka s glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece, sina Jakši i kći Mašu. Ante Gelo također ima djecu iz prijašnjih odnosa. Jelena Perčin prošle je godine ekskluzivno gostovala i u našoj emisiji "Show na kvadrat", u kojoj je otvoreno govorila o bivšim supružnicima, otkrila kako je upoznala Antu Gelu te ispričala kako se među njima rodila ljubav. Cijelu emisiju pogledajte u nastavku teksta.

Ključne riječi
Nick Cave pulska Arena Ante Gelo Jelena Perčin showbiz

Komentara 1

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Avatar grbadeva
grbadeva
09:06 06.08.2026.

Bome je i tu razvod na vidiku. Čim se netko tako jako i svakodnevno voli naslikavati u romantičnim pozama vrlo je izgledan kraj. I što čemo onda čitati?

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