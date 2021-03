Nova karijera zagrebačkog glumca: 'Ovo je opasan, ali predivan sport'

Zagrebački glumac Asim Ugljen posljednjih godina sve više boravi u svojoj kući na rijeci Mrežnici, gdje najčešće vesla u kajaku. Budući da bi se sve više ljudi željelo okušati u ovom sportu, odlučio je s prijateljem Filipom Ferderberom otvoriti školu kajaka.

– Budući da je to opasan sport, smatrali smo da bismo trebali položiti službeni tečaj prije otvaranja škole, da bismo imali licenciju za spašavatelja. Iznenadilo nas je kada smo shvatili da u Hrvatskoj danas možete voditi školu raftinga ili kajaka na divljim vodama bez ikakvog sigurnosnog tečaja. Iskreno, to je sumanuto – kaže nam Asim koji je sad postao licencirani Rescue 3 divljevodaški spasilac profesionalne kategorije. Tečaj na Cetini vodili su instruktori HGSS-a Ivan Šafradin i Toni Poljak.

Vrhunski stručnjaci

– Njih dvojica su vrhunski stručnjaci, jako smo puno naučili. Stekao sam još veći respekt prema rijeci, a uvijek sam ga i imao. Filip i ja smo sad profesionalni spašavatelji i znamo kako pomoći u slučaju nezgode. Voda je opasna, svake godine netko pogine. Štoviše, kajakaštvo na divljim vodama treće je po broju smrti u ekstremnim sportovima. Nema smisla voditi ljude bez znanja o spašavanju. To je vrlo opasan sport, no svi se mogu baviti njime. Potrebna je samo određena doza discipline. Nekad je teško, no jako je zanimljivo i uzbudljivo. Postoje mjesta na koja možete doći samo kajakom, dakle možete vidjeti neke stvari koje drugi ne mogu vidjeti – ističe Ugljen.

Njihov tečaj kajakinga bit će namijenjen apsolutnim početnicima, bez obzira na dob. Jedini uvjet je da znate plivati. Plan je da s tečajem krenu za mjesec dana, a sve, naravno, ovisi o situaciji s epidemijom koronavirusa.

– Tečaj će se odvijati tijekom tri dana, na poligonu blizu moje kuće, a u blizini je i smještaj za polaznike. Imat ćemo teoretski uvod u kajakaštvo, a nakon toga vesla se na mirnom dijelu rijeke. Svakog od polaznika ćemo snimati kako bi mogao vidjeti gdje je griješio. Navečer je ponovno teoretska nastava. Drugi dan već krećemo u lagano spuštanje niz rijeku, ići ćemo kroz brzace i manje spustove. U nedjelju idemo na veće spustove, koji nisu toliko opasni, najgore što se može dogoditi jest da se malo okupate – kaže Asim koji jedva čeka ljeto kada će sa suprugom Martom, kćeri Leilom i sinom Dinom veslati na omiljenoj Mrežnici.

– Djeca obožavaju kajak, no ja ih neću obučavati, nego moj prijatelj. Moj autoritet je malo drukčije vrste pa smatram da roditelji ne bi trebali podučavati djecu. Često idemo i skijati na Sljeme. Drago mi je da vole sport, ne bih želio da non-stop vise na mobitelu i televizoru – veli Ugljen.

Njegova ljubav prema kajakaštvu, međutim, nije smanjila obaveze prema glumi.

Auto iz predstave u muzeju

– Trenutačno radim na jednom divnom projektu o kojem još ne smijem govoriti, no dobio sam manju ulogu pa ne moram manijakalno raditi kao što inače radim. Moram priznati da mi je i Nova TV izašla u susret i omogućila da uz snimanja vodim i školu. Doduše, više ne radim puno paralelnih poslova, pa mi je i to lakše – kaže Asim. Nakon nekoliko godina kolega Marko Cindrić i on završili su s predstavom “A Je To” u režiji Marija Kovača.

– Auto iz predstave upravo smo odnijeli u Tehnički muzej. Jako smo ponosni što će taj legendarni auto postati eksponat. To je koreo predstava u kojoj smo počeli puno improvizirati, a na 97. izvedbi shvatili smo da više nemamo što improvizirati pa smo stali nakon 98. izvedbe. Svi su nam govorili zašto nismo odigrali bar 100, a mi smo rekli da predstavu nismo radili radi brojke, nego radi gušta. Nije pošteno prema djeci igrati nešto što više ne želiš igrati, a mogli smo je zbog velikog interesa igrati još 10 godina. Međutim, nekad su čast i poštovanje prema poslu bitniji od novca – zaključio je Asim.

