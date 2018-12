Ariana Grande ponovno se druži s bivšim? Viđeni su zajedno!

Ariana Grande čini se ne traži novog dečka.

Šuškalo se da se ova 25-godišnja pop zvijezda i njen bivši dečko, Ricky Alvarez ponovno druže, jer su viđeni zajedno u New Yorku. Nakon što su viđeni zajedno još nešto je potvrdilo da su možda opet zajedno.

Naime, Ricky i Ariana nastavili su se dopisivati na društvenim mrežama i zafrkavali su se s riječima pjesme "Thank U, Next", hita kojeg je mlada pjevačica napisala za sve svoje bivše dečke. Ariana mu se ispričala i rekla kako joj je žao što mu je poklonila najgluplje stihove.

true love might exist i was just hungry