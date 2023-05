ANKETA Što mislite kako će Let 3 proći na Euroviziji u Liverpoolu?

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija. Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Većina priprema za večerašnji glazbeni spektakl je odrađena, a i obožavatelji ovog događaja već su izabrali svoje favorite. To su pokazali i na kladionicama gdje letovci i njihova pjesma 'Mama ŠČ' zauzimaju visoko 11. mjesto. Na prvom mjestu nalazi se predstavnica Švedske Loreen s pjesmom 'Tattoo', a slijedi je Finski predstavnik Kaarija s pjesmom 'Cha cha cha'.

Inače, naši predstavnici jučer su odradili posljednje probe prije velikog finale, a na njima je nastupio i Zoran Prodanović Prlja koji je posljednjih dana odmarao radi prehlade. Okupljenim novinarima kratko je poručio da je dobro.

- Dobro jesam. Pripremam se za sutra. Dobio sam jako puno savjeta i recepata. Osjećam podršku od svih vas – rekao je, a letovci su otkrili što će najviše utjecati na ishod natjecanja.

- Sada svi zajedno moramo ponavljati: ŠČ, ŠČ, ŠČ... Počnimo skupa mantrati kako bismo širili pozitivnu energiju i udružili se u borbi protiv gluposti, netolerancije i rata. Jer svaki rat je glup, ni u jednom nema pobjednika, u svakom ratu ima samo žrtava i zato mi moramo jednom zauvijek reći da nam je puna kapa svakog rata - poručili su naši eurovizijski predstavnici koji podršku dobivaju iz cijele Lijepe Naše.

VIDEO Prlja nakon prolaska u finale: 'Zaustavite ratove'